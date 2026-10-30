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Daniel Zamfir ia în calcul simplificarea procedurilor de înscriere pe platforma Start-Up Nation. „Mi se par niște proceduri greoaie”

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a transmis vineri că ia în calcul simplificarea procedurilor de înscriere pe platforma Start-Up Nation, pe care le-a numit drept „greoaie”. El a anunțat și că va aloca „mult mai mulți bani pe programele care se stimuleze producția în România”.
Daniel Zamfir ia în calcul simplificarea procedurilor de înscriere pe platforma Start-Up Nation. „Mi se par niște proceduri greoaie”
Ioana Târziu
30 oct. 2026, 10:48, Politic
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În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir a spus că ia în calcul simplificarea procedurilor pentru înscrierile pe platforma Start-Up Nation.

„Iau în calcul să simplific din aceste mecanisme. Din ceea ce mi-a prezentat aparatul de specialitate, mi se par niște proceduri un pic greoaie”, a declarat ministrul Economiei.

„Tinerii antreprenori accesează mai greu acest program”, a adăugat Zamfir.

Acesta a transmis că „probabil săptămâna viitoare sau cealaltă, în momentul în care avem deja creionată noua execuție bugetară, vă asigur că voi aloca mult mai mulți bani pe programele care se stimuleze producția în România”.

Daniel Zamfir a invocat și nivelul redus al plăților efectuate în cadrul programului Start-Up Nation.

Ministrul Economiei a afirmat că fondurile nerambursabile destinate antreprenorilor ar fi fost utilizate în proporție de numai 2,12%.

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