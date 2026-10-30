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Orban, atac dur la PSD: Totul este o parodie nenorocită, un discurs pervers, schizoid. Ce spune despre autoritatea lui Luca Niculescu

Ludovic Orban acuză PSD că controlează Guvernul și susține că premierul Luca Niculescu nu are autoritate reală. Fostul premier avertizează că social-democrații îl vor îndepărta dacă nu le respectă solicitările.
Orban, atac dur la PSD: Totul este o parodie nenorocită, un discurs pervers, schizoid. Ce spune despre autoritatea lui Luca Niculescu
foto: MEDIAFAX
Laura Buciu
30 oct. 2026, 11:07, Politic
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PSD îl va arunca peste bord pe Luca Niculescu, dacă premierul va nesocoti solicitările social-democraților, declară la RFI fostul prim-ministru Ludovic Orban. În opinia sa, PSD are un discurs „pervers și schizoid, care arată că și-a pierdut mințile”.

Ludovic Orban spune care e miza PSD în disputele privind deficitul bugetar: „Să-și găsească o scuză că nu va putea, fiind la guvernare acum, deci singurul partid care practic conduce Guvernul, nu va putea să își îndeplinească promisiunile mincinoase din toată perioada de după noiembrie anul trecut”.

„Luca Niculescu va juca cum îi cântă PSD”

Întrebat câtă autoritate are premierul Luca Niculescu în Guvern, fostul prim-ministru a răspuns: „Luca Niculescu va juca cum îi cântă PSD-ul, nu are practic o autoritate reală, autoritatea funcției o va putea exercita cu multiple frâne. E premier într-un Guvern în care PSD hotărăște ce decizii se iau. Dacă va nesocoti solicitările PSD-ului, mai devreme sau mai târziu îl vor arunca peste bord, nu-i o problemă”.

Ludovic Orban spune că „dacă premierul își dă demisia, președintele desemnează un premier interimar dintre miniștri. Acum, e cam greu să depună iar PSD o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu. Nu. Ei își vor urma discursul public populist și mincinos și vor da vina pe Luca Niculescu pentru că nu se pot face lucrurile pe care vor ei să le facă, lucruri bune pentru oameni”.

Fostul premier critică PSD pentru solicitările către ministrul de Finanțe de a publica „deficitul bugetar real”: „Să-i chemi pe Luca Niculescu și pe Nazare să dea explicații cu privire la deficitul bugetar, totul este o parodie nenorocită, un discurs pervers, schizoid, care arată că PSD și-a pierdut mințile”.

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