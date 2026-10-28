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AUR îl cheamă pe Luca Niculescu în Parlament. Când va avea loc „Ora Prim-ministrului”

Grupul parlamentar AUR de la Camera Deputaților îi solicită premierului Luca Niculescu să vină în fața aleșilor la „Ora Prim-ministrului”, care ar putea avea loc luni.
AUR îl cheamă pe Luca Niculescu în Parlament. Când va avea loc „Ora Prim-ministrului”
Coralia Frigea
28 oct. 2026, 13:20, Politic
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Deputații AUR îl cheamă pe Luca Niculescu, premierul României, în Parlament, pentru a da explicații despre situația bugetară a țării.

Invitația a fost lansată printr-o solicitare înregistrată la Camera Deputaților, în urma căreia s-ar putea organiza „Ora Prim-ministrului”.

Deputații partidului din opoziție vor să afle:

  • deficitul ESA estimat pentru 2026 și reconcilierea cu deficitul cash;
  • lista măsurilor, cu impactul fiecăreia în lei, pentru 2027-2030, inclusiv ţinta pentru 2028;
  • cum va fi atinsă ţinta de sub 3% (2,8%) din PIB în 2030 fără taxe noi și fără tăierea investiţiilor publice;
  • de ce ţinta cash pentru 2026 (6,2% din PIB) este peste ţinta ESA (6,0%), invers faţă de 2024-2025, când deficitul ESA a depășit deficitul cash, și ce plăţi din anii anteriori explică această diferenţă.

Ora prim-ministrului ar avea loc luni, 2 noiembrie, însă Luca Niculescu încă nu și-a confirmat prezența.

Partidele cer explicații despre buget

Și USR l-a chemat pe Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, în Parlament, tot luni. Ora Guvernului ar putea să îi aducă în fața aleșilor pe cei doi responsabili din executiv, dacă aceștia își confirmă prezența.

AUR și USR vor să verifice autenticitatea cifrelelor vehiculate de social-democrați, legate de deficitul României.

Reprezentanții USR subliniază că Alexandru Nazare a fost reconfirmat ministru al Finanțelor în ambele cabinete succesive, el fiind singurul în măsură să explice „cum se reconciliază realitatea bugetară cu noua narațiune a PSD”.

Până acum, nici Luca Niculescu, nici Alexandru Nazare nu au reacționat la cele două solicitări.

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