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Csoma Botond (UDMR): Guvernul Luca Niculescu va rezista cel puțin șase luni

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, crede că Guvernul Luca Niculescu va rezista cel puțin șase luni. El avertizează că Uniunea nu va susține nicio majorare de impozite și taxe.
Csoma Botond (UDMR): Guvernul Luca Niculescu va rezista cel puțin șase luni
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
23 oct. 2026, 10:41, Politic
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UDMR nu va fi de acord cu eventuale majorări de impozite și taxe, spune la RFI liderul deputaților formațiunii, Csoma Botond.

El declară pe de altă parte că UDMR nu va participa la o moțiune de cenzură inițiată de AUR.

„Nu vom face Opoziție de dragul Opoziției și nu vom avea un limbaj contondent împotriva Guvernului”, precizează deputatul.

Csoma Botond spune care sunt așteptările UDMR de la Guvernul Luca Niculescu

„În primul rând, să facă rectificarea bugetară, acesta ar fi primul pas, cel mai important. După aceea, să elaboreze proiectul de buget pe 2027. Cred că ambele chestiuni sunt foarte importante pentru țară”.

Liderul deputaților UDMR speră ca reformele începute de Guvernul Bolojan să continue: „E greu să concluzionăm în acest moment. Eu cred că programul de guvernare, cel prezentat în Parlament este un program de guvernare rațional, cred că poate fi făcut. Sigur, depinde de majoritățile din Parlament (…). Dar depinde de mulți factori, în ce formă vor veni aceste inițiative din partea Guvernului”.

El precizează că formațiunea sa va face o opoziție constructivă

„Vom avea o atitudine constructivă în opoziție. Vom analiza fiecare inițiativă a Guvernului și dacă vom considera că acea inițiativă este una rațională, este în beneficiul țării, atunci sigur că vom vota. Deci nu vom face opoziție de dragul opoziției și nu vom avea un limbaj contondent împotriva Guvernului”.

UDMR nu vrea taxe și impozite majorate

Csoma Botond subliniază că UDMR nu ar accepta majorări de taxe și impozite, dacă se va pune problema.

„Pot să vă spun din capul locului că nu vom fi de acord cu majorări de impozite și taxe. Dacă cineva va veni cu o asemenea inițiativă în Parlament, nu o vom susține, evident, aia nu e o reformă. Trebuie cumva altfel să fie aceste cheltuieli ale statului micșorate, prin reforma instituțiilor, prin eficientizarea unor activități, dar nu prin majorarea de taxe și impozite”.

Liderul deputaților UDMR crede că Guvernul Luca Niculescu va rezista cel puțin șase luni.

„Eu cred că șase luni, cel puțin, va rezista, dar există și șansa să reziste până în 2028, e greu de spus în acest moment”.

UDMR și polul reformist

Întrebat dacă UDMR își dorește să facă parte din viitorul pol reformist despre care vorbesc PNL și USR, Csoma Botond a răspuns: „Nu știu ce înseamnă un pol reformist. Dacă înseamnă că se vor duce pe liste comune, nu știu dacă se poate face o listă pentru trei partide politice. Eu cred că ei se vor duce pe liste comune în 2028, cum de altfel PNL-ul a fost deja pe liste comune și cu PSD și acum cred că va fi cu USR-ul pe liste comune”.

Deputatul mai precizează că UDMR nu va colabora cu AUR în Parlament.

„Singura linie roșie pentru noi este AUR și SOS. Cu toate celelalte partide putem colabora pe proiecte. Nu vom renunța la identitatea noastră politică și identitatea noastră de a reprezenta o comunitate etnică în România (…). Nu vrem să avem nici o alianță cu AUR, nu cred că vom lua parte la o moțiune de cenzură care va fi inițiată de AUR”.

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