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Siegfried Mureșan acuză PSD de manipulare în privința situației financiare a României: „PSD ne vrea naivi. Nu suntem”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan acuză PSD că încearcă să transfere responsabilitatea pentru situația economică a României și să justifice nerespectarea promisiunilor electorale prin invocarea unei „grele moșteniri”.
Siegfried Mureșan acuză PSD de manipulare în privința situației financiare a României: „PSD ne vrea naivi. Nu suntem”
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Dobre
Laura Buciu
28 oct. 2026, 13:18, Politic
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Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, Siegfried Mureșan critică solicitarea social-democraților ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte public situația economică reală a țării.

Siegfried Mureșan susține că PSD cunoștea deja situația finanțelor publice și pune sub semnul întrebării decizia partidului de a-l păstra pe Alexandru Nazare în funcția de ministru, dacă există îndoieli cu privire la informațiile economice prezentate anterior.

„Problema este că actualul ministru al Finanțelor a ocupat aceeași funcție și în Guvernul Bolojan. Dacă PSD insinuează că ministrul nu a prezentat până acum situația economică reală a României, de ce l-a păstrat în Guvern?”, afirmă europarlamentarul liberal.

Acesta întreabă, de asemenea, de ce social-democrații ar pune la îndoială datele prezentate anterior de ministru, dacă au decis să îl mențină în funcție pentru activitatea sa.

Mureșan acuză PSD că încearcă să evite responsabilitatea pentru situația economică

Europarlamentarul PNL susține că PSD cunoaște situația economică a României și efectele deciziilor luate de guvernele anterioare.

Mureșan afirmă că problemele economice generate în perioada guvernării Ciolacu au fost remediate în bună măsură de Guvernul Bolojan și susține că reducerea risipei bugetare trebuie să continue.

Totodată, liberalul consideră că unele dintre promisiunile PSD privind creșterile de salarii și pensii sau reducerea TVA nu ar putea fi aplicate în condițiile economice actuale fără a afecta echilibrul bugetar.

Critici la adresa solicitării PSD privind situația finanțelor publice

Siegfried Mureșan interpretează cererea PSD ca pe o încercare de a pregăti justificări pentru eventuale promisiuni care nu vor putea fi îndeplinite și acuză partidul că încearcă să inducă în eroare opinia publică.

„Acum încearcă să-i manipuleze pe români, pretinzând că nu cunoștea situația”, afirmă europarlamentarul, care își încheie mesajul cu declarația: „PSD ne vrea naivi. Nu suntem”.

 

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