Kelemen Hunor, despre reforma administrativ-teritorială: Trebuie bine gândită. Nu poţi să sari peste comunităţi, trebuie referendum

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit miercuri, la Parlament, despre reforma administrativ-teritorială din România, subliniind că ea trebuie gândită foarte bine înainte de a fi pusă în aplicare.

Într-o discuție cu jurnaliștii, el a avertizat că reforma administrativ-teritorială pe care PSD vrea să o treacă prin asumarea răspunderii Guvernului nu poate fi făcută peste voința comunităților locale, subliniind că orice comasare a localităților ar trebui să treacă printr-un referendum.

„Trebuie să vedem detaliile, pe de o parte. Pe de altă parte, nu poți să sari peste comunități. Trebuie referendum. Și, până când nu vedem o analiză detaliată, eu nu pot să spun mai mult (…) Se poate aproape orice dacă e făcut cu capul. În Danemarca s-a făcut comasarea localităţilor voluntare şi e o ţară unde lucrurile se fac bine gândite şi bine proiectate. A durat 30 de ani ca să iasă aşa cum trebuie, fiindcă nu faci nici pentru PSD, nici pentru UDMR, nici pentru alte partide, faci pentru oameni. E simplă treaba”, a declarat Kelemen Hunor miercuri, la Parlament.

Liderul UDMR a mai atras atenția asupra faptului că România este parte a unor acorduri internaţionale, între care Carta autonomiei locale şi Carta drepturilor minorităţilor naţionale, care includ prevederi relevante pentru astfel de schimbări. În acest sens, reforma trebuie să respecte atât principiul consultării prin referendum, cât şi prevederile referitoare la menţinerea proporţiei etnice în urma reorganizării administrative.

„Sunt două chestii principiale, dar noi nu am discutat nici cu PSD-ul, nici cu Luca Niculescu despre această reformă. Eu spun în faptul următor: România are nevoie de o reformă administrativă, dar acea reformă trebuie făcută extrem de bine gândită. Această poziție a UDMR-ului este bine cunoscută, pentru că nu e prima dată când se deschide subiectul acesta”, a explicat Kelemen Hunor.

Grindeanu cere angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrației locale și comasarea de agenții guvernamentale

Reacția lui Kelemen Hunor vine după ce luni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, la finalul ședinței Biroului Politic Național, că va propune premierului Niculescu două lucruri: angajarea răspunderii Guvernului pentru reforma administrativ-teritorială și reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat, cu un termen până în martie 2027.

Prima vizează reforma administrativ-teritorială, prin comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea PSD, coordonarea acestei reforme va fi asigurată de Dragoș Benea.

A doua măsură vizează reorganizarea la nivel guvernamental, inclusiv reducerea și comasarea agențiilor, precum și reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere ori care nu își mai justifică existența. Coordonatorul din partea PSD va fi Marian Neacșu.