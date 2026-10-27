Guvernul Ungariei scoate Fundația Eurotrans înființată de UDMR din procesul de acordare a cetățeniei maghiare în Transilvania

Cadrul de finanțare necesar pentru furnizarea serviciului și funcționarea organizației este asigurat până la sfârșitul anului, a declarat președintele organizației, Zoltán Levente Nagy, pentru portalul Kronika.

Conform G4Media, ziarul Kronika a scris că rolul organizației fondate de Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) în procesul simplificat de redobândire a cetăţeniei ungare va înceta după 11 ani.

Guvernul Ungariei a transmis încheierea colaborării încă din primăvară

Potrivit informaţiilor Krónika.ro, guvernul Tisza a transmis clar Uniunii Democrate Maghiare din România încă de după alegerile din aprilie că va retrage fundației posibilitatea de colaborare. Pe viitor, în procesul de naturalizare nu vor fi implicate organizații externe, ci va fi exclusiv sarcina reprezentanțelor diplomatice.

Fundația Eurotrans a încheiat un acord cu fostul guvern ungar pentru această sarcină în 2015. Pe baza acestuia, se ocupă de gestionarea completă a procesului de naturalizare simplificată în Transilvania, prin intermediul a 25 de birouri și al unor deplasări periodice pe teren.

Fundaţia oferă asistență gratuită pentru constituirea dosarului, de la fotografie la traduceri, iar personalul birourilor regionale merge în zonele rurale de două ori pe săptămână.

De asemenea, oferă asistență pentru solicitarea sprijinului de maternitate, a obligațiunilor pentru copii și a ajutoarelor din cadrul Programului „Cordonul Ombilical”. Cetățenii maghiari din România pot raporta prin intermediul acestuia evenimentele de stare civilă.

Zoltán Levente Nagy a confirmat ziarului că sarcinile legate de naturalizare vor fi îndeplinite până la sfârșitul anului, în conformitate cu acordul.

„Cadrul de finanțare necesar pentru furnizarea acestui serviciu și funcționarea acestuia este asigurat până la sfârșitul acestui an. Am depus cererea necesară pentru susținerea costurilor de funcționare pentru anul viitor către guvernul ungar, dar nu am primit încă un răspuns. În situația actuală, tot ce știm sigur este că vom furniza serviciul de naturalizare oferit de fundație până la sfârșitul acestui an”, a declarat președintele fundației, citat de ziar.

140.000 de maghiari din Transilvania, ajutați pentru dobândirea cetățeniei maghiare

Acesta a mai menţionat că, de la începutul activităților lor, în cooperare cu misiunile diplomatice, au ajutat 140.000 de maghiari din Transilvania să își pregătească documentele necesare pentru dobândirea cetăţeniei ungare. El a precizat și că au constituit peste 50.000 de cereri de înregistrare civilă. În cadrul Programului „Cordon Ombilical”, au procesat cererile a 40.000 de familii.

Fundația a primit o finanțare semnificativă din partea statului ungar pentru activitățile sale. Potrivit datelor publice disponibile pe site-ul Societăţii pe Acțiuni pentru Gestionarea Fondului „Bethlen Gábor” (BGA), cu sediul la Budapesta, Fundația Eurotrans a primit un total de 928 de milioane de forinți în trei rânduri în acest an și 950 de milioane de forinți anul trecut, scrie Krónika.

Este menționat că nu există date publice privind finanțarea primită în anii precedenți dar, conform unui articol publicat în aprilie de portalul de investiigaţie Átlátszó Erdély (Transilvania Transparentă), care a prezentat date primite de la BGA pe baza unei solicitări de date de interes public, fundația a primit aproximativ 3,16 miliarde de forinți din 2015, parțial de la biroul fostului prim-ministru și parțial de la BGA.

Articolul amintește că şi centrele pentru democrație din Transilvania, înființate anterior de Consiliul Național Maghiar din Transilvania (CNMT) condus de László Tőkés, au participat la procesul legat de naturalizare. Acestea s-au alăturat procesului de naturalizare în 2011, apoi și-au încetat activitățile în martie 2023, după ce guvernul anterior nu le-a mai oferit sprijin de la statul ungar.

Voturile prin corespondență, principala cauză

Conform Krónika.ro, excluderea Fundației Eurotrans din procesul de naturalizare este legată de rolul său în colectarea voturilor prin corespondență. Fundația a contribuit activ la înregistrarea alegătorilor maghiari din România care nu au domiciliu în Ungaria pentru alegerile parlamentare din aprilie, a participat la livrarea și colectarea plicurilor cu voturile prin corespondenţă, respectiv și a predat plicurile respective Consulatului General al Ungariei la Cluj-Napoca și Miercurea-Ciuc.

Din acest motiv, UDMR a fost acuzată că în desfăşurarea votului prin corespondenţă nu a fost doar un „organizator neutru” ci și un actor integrat organic în structurile de campanie ale FIDESZ. De exemplu, Mișcarea pentru o Transilvanie Mai Egală a cerut după alegeri interzicerea prin lege colectarea voturilor.

Péter Magyar a transmis că va investiga neregulile

Ziarul a amintit că imediat după alegeri, premierul Péter Magyar i-a transmis președintelui UDMR, Kelemen Hunor, că guvernul Tisza va investiga neregulile întâlnite în votul prin corespondență.

„Pentru viitor, regulile de vot trebuie revizuite pentru prevenirea eventualelor fraude electorale”, a declarat premierul ungar, citat de publicație. Péter Magyar a adăugat că a primit o garanție din partea președintelui UDMR că „Uniunea nu se va implica în viitor în luptele politice ale partidelor ungare”.

Kelemen Hunor a declarat în acest sens că UDMR a oferit asistență tehnică pentru ca voturile prin corespondență să ajungă în siguranţă la autoritatea electorală și nu are cunoștință de niciun incident care ar fi influenţat desfășurarea alegerilor.

Cui revine gestionarea dosarelor

Odată cu încetarea sprijinului acordat de Fundația Eurotrans în procesul de redobândire a cetățeniei ungare, gestionarea dosarelor revine exclusiv reprezentanțelor diplomatice ale Ungariei în România: Consulatele Generale de la Cluj-Napoca și Miercurea Ciuc, precum și Ambasada de la București. Există riscul ca dificultățile de călătorie să îngreuneze menținerea contactului cu statul ungar pentru o parte semnificativă a maghiarilor din Transilvania, consideră portalul clujean în articolul său.