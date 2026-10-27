Nicușor Dan, după ce SRI a dezvăluit rețeaua de sabotaj coordonată de Rusia: O încălcare gravă a suveranității și securității țării | Mesajul premierului

Premierul Luca Niculescu, reacție după destructurarea rețelei de sabotaj: „Nu vom fi descurajați”

Premierul Luca Niculescu a declarat și el că România va acționa în continuare pentru a opri acțiunile de sabotaj care vizează obiective naționale, după destructurarea rețelei care ar fi acționat cu implicarea Rusiei, vizând industria de apărare.

„România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale. În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile. Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul a felicitat și autoritățile române care au participat la operațiune: „Felicit autoritățile române implicate!”.

Știrea inițială

Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat marți orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul țării, precizând că astfel de acțiuni sunt o „încălcare gravă a suveranității și securității țării”.

Șeful statului a avertizat că Rusia folosește mai multe metode pentru a slăbi democrațiile europene, de la dezinformare și atacuri cibernetice până la sabotaj.

„Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene”, a transmis președintele pe X.

Mesajul președintelui a venit după ce Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat luni că a descoperit o rețea de sabotaj coordonată din Rusia, implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil, din 14 septembrie 2026.

Potrivit DIICOT, în acest caz sunt implicați doi cetățeni belaruși și un cetățean ucrainean. SRI a avertizat că „recrutarea pentru sabotaj poate începe cu o ofertă de bani pentru o sarcină aparent inofensivă”.

„SRI atrage atenția că recrutarea se desfășoară, de regulă, prin rețele sociale. Persoanelor abordate li se oferă inițial bani pentru activități punctuale, precum observarea sau fotografierea unor obiective. Ulterior, sarcinile devin tot mai grave, putând ajunge la distrugeri, incendieri sau chiar asasinate. În cazul unui refuz, coordonatorii pot recurge la presiuni și șantaj”, se arată în comunicat.

Instituția de contraspionaj a mai precizat că aceste rețele „exploatează în special vulnerabilități financiare, dependențe sau antecedente infracționale”.

„Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial”, a declarat SRI.

Nicușor Dan: Rusia folosește un arsenal de metode pentru a slăbi democrațiile europene

Șeful statului a scris că Rusia folosește de mai mulți ani o serie de metode pentru a slăbi democrațiile din Europa. Printre acestea se numără tentativele de influențare a alegerilor, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj.

„De ani de zile, Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene. Tentativele de influențare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră”, a declarat Nicușor Dan.

„Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună”, a transmis șeful statului.

Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene. De ani de zile, Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene. Tentativele de influențare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră. Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună. Nu trebuie sǎ ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele. Intensificarea acestor acțiuni impune o vigilență sporită și o evaluare permanentă a riscurilor. Statul român va acționa cu hotărâre pentru a preveni asemenea incidente, pentru a-i identifica pe cei implicați și pentru a proteja cetățenii și infrastructurile critice ale țării. În același timp, vom continua să lucrăm îndeaproape cu aliații noștri din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană.

Salut eficiența tuturor profesioniștilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT și DGIA care au acționat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât și pe adevărații responsabili din spatele acestui act provocator. Este esențial ca instituțiile statului român să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină. Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online. Le mulțumesc tuturor partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 27, 2026

Nicușor Dan a avertizat că amenințarea reprezentată de războiul hibrid nu este una nouă și că obiectivul acesteia rămâne slăbirea statelor europene din interior.

„Nu trebuie să ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele”, a afirmat președintele.

Statul român va lua măsuri pentru prevenirea sabotajelor

Având în vedere creșterea ultimelor atacuri, președintele a declarat că România trebuie să fie mai vigilentă și să evalueze în mod constant riscurile.

El a dat asigurări că autoritățile vor acționa pentru prevenirea unor incidente similare.

„Intensificarea acestor acțiuni impune o vigilență sporită și o evaluare permanentă a riscurilor. Statul român va acționa cu hotărâre pentru a preveni asemenea incidente, pentru a-i identifica pe cei implicați și pentru a proteja cetățenii și infrastructurile critice ale țării. În același timp, vom continua să lucrăm îndeaproape cu aliații noștri din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană”, a transmis Nicușor Dan.

„Salut eficiența tuturor profesioniștilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT și DGIA care au acționat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât și pe adevărații responsabili din spatele acestui act provocator”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan avertizează asupra recrutării persoanelor prin rețelele sociale de către Rusia

Potrivit președintelui, investigațiile privind sabotajul de la Carfil arată cât de des sunt folosite aceste platforme în astfel de scopuri. Nicușor Dan le-a cerut oamenilor să fie atenți la informațiile și mesajele care circulă în mediul online.

„Este esențial ca instituțiile statului român să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină. Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online”, a transmis președintele.

„Le mulțumesc tuturor partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună”, a afirmat Nicușor Dan.