Rețea de sabotaj coordonată de Rusia, identificată de autoritățile române. Mai multe ținte din România și UE, vizate

Potrivit SRI, cetățenii proveniți din fostele state sovietice sunt implicați într-o rețea de sabotaj coordonată de Rusia. Membrii rețelei sunt suspectați că ar fi incendiat, luna trecută, o zonă din apropierea fabricii de armament Carfil din Brașov.

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM”, transmite, luni, SRI.

Suspecții provin din state ex-sovietice

Potrivit DIICOT, este vorba despre doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean, care sunt rezidenți în state UE.

„Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial”, potrivit SRI.

Doi dintre făptași au fost arestați preventiv în Germania în baza cooperării internaționale dintre autorități, după ce Curtea de Apel București a emis pe numele acestora mandate europene de arestare în lipsă.

Potrivit DIICOT, aceștia au fost identificați în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare.

Luni, un al treilea mandat european de arestare a fost emis după ce ultimul suspect a fost localizat în Polonia.

Anchetatorii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la acte de diversiune și sunt efectuate demersurile necesare în vederea extrădării celor trei inculpați în Romania.

„Precizăm faptul că, din actele de urmărire penală a rezultat și faptul că cei trei inculpați vizau și alte obiective de pe teritoriul României și altor state UE”, transmite DIICOT.

Tentative de sabotaj, înregistrate pe teritoriul României

Incendiul din septembrie din zona fabricii de armament de armament din Brașov vine după mai multe evenimente similare sau fost înregistrate pe teritoriul României „amplificând preocupările legate de securitatea obiectivelor industriale și a infrastructurilor esențiale, DIICOT, MAI și SRI continuă cercetările privind persoanele implicate în comiterea faptei”, transmit autoritățile.

SRI transmite că este vorba despre o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă în Europa.

„Investigațiile desfășurate în acest an au identificat și alte tentative care au vizat obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale sau utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene”, potrivit SRI.

Potrivit SRI, aceste acțiuni urmăresc „intimidarea, afectarea capacităților de apărare și slăbirea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională”.