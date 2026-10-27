Lider PNL: Comasarea voluntară a localităților nu va ieși, cine o să renunțe la postul de primar?

Sorin Grindeanu îi solicită Guvernului Luca Niculescu să-și asume răspunderea pentru reforma administrativ-teritorială și reorganizarea unor instituții ale statului de la nivel central. Președintele PSD vrea comasarea localităților mici și reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența.

Virgil Guran spune că „la prima vedere, pentru oamenii care nu cunosc foarte bine detaliile, sună bine, cel puțin cel cu companiile. Acum, să vedem dacă se va întâmpla, pentru că dacă și-ar fi dorit cu adevărat, acest lucru a fost început pe timpul Guvernului Bolojan, dar nu au fost de acord cei de la PSD, au tot tergiversat, deci se putea face deja”.

El crede că o comasare voluntară a localităților nu va funcționa.

„Referitor la reorganizarea teritorială, e un lucru foarte important pentru România, dar problema cu reorganizarea, comasarea voluntară, vă spun că nu va ieși. Dacă ar fi fost printr-o lege pe care sunt convins că și noi am vota-o, dacă este logică și dacă este în regulă, numai că e nevoie de 66% din Parlament pentru acest lucru, cred că se putea face, dar voluntar, cine o să renunțe la postul de primar, mai ales în localități mici, unde un primar, când sunt două-trei sute de persoane, le controlează total, prin consilierii pe care îi are, cu familiile lor? Nu o să treacă o astfel de inițiativă în mod voluntar”, spune Guran, la RFI.

Ar accepta PNL asumarea răspunderii Guvernului?

Întrebat dacă PNL ar accepta asumarea răspunderii, Virgil Guran a răspuns: „Să vedem exact cum doresc să facă, pentru că este prezentat la modul general. Dacă este un prim pas înainte cu reorganizarea teritorială, da, iar dacă e treabă serioasă cu companiile de stat, nu povești, cum suntem obișnuiți în politică și mai ales din partea PSD-ului, va trebui să venim cu amendamentele noastre, cu propunerile noastre concrete, dar de principiu, ideea de reducere a companiilor de stat și eliminarea celor care sunt veșnic în pierdere și nu-și plătesc impozitele și reorganizarea unor localități care au 88 de locuitori sau 200, da, de principiu, noi suntem de acord cu acest lucru”.

Întrebat dacă simte că PSD forțează mâna PNL-ului să accepte asumarea răspunderii Guvernului pentru reforma administrației, ținând cont că liberalii au semnat un acord cu premierul Luca Niculescu, liderul PNL Dâmbovița a replicat: „Acel acord politic eu vă spun cum sună, că atâta timp cât nu vin cu lucruri fundamental greșite și merg pe o cale normală pe care o dorim și noi și ne-am dorit-o și dinainte, dar nu au vrut ei să meargă înainte cu noi, atâta timp cât se întâmplă acest lucru, nu o să existe din partea noastră un vot, o moțiune de cenzură sau la o asumare să votăm împotrivă, dar trebuie să vedem documentele”.