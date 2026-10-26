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Kelemen Hunor, despre comasarea localităților mici: „Reforma administrativă în teritoriu e cu totul altceva decât reforma instituțiilor guvernamentale”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară că reforma administrativ-teritorială este necesară, dar trebuie realizată în urma unor analize și consultări cu comunitățile locale. Liderul UDMR consideră că reorganizarea instituțiilor centrale poate fi făcută rapid, însă comasarea localităților este un proces mult mai complicat.
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Iulian Moşneagu
26 oct. 2026, 21:50, Politic
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Întrebat la Digi24 despre propunerile anunțate de președintele PSD, Sorin Grindeanu, privind reforma administrativă și reducerea numărului instituțiilor de stat, Kelemen Hunor a subliniat că cele două reforme trebuie tratate separat.

„E o intenție politică și trebuie să vedem detaliile. Sunt două direcții diferite. În ceea ce privește instituțiile centrale, agențiile guvernamentale și multe alte lucruri, noi am mai discutat când guvernam împreună și da, trebuie făcut. Trebuia făcut mai repede, trebuie făcut. Și acolo nu trebuie să ceri aprobarea nimănui. Tu, ca guvern, poți să faci”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor: Reforma administrativă trebuie făcută cu cap

În privința comasării comunelor, Kelemen Hunor a explicat că o asemenea reformă ar trebui să fie precedată de referendumuri și de analize care să țină cont de particularitățile comunităților locale.

Liderul UDMR a atras atenția și asupra necesității respectării drepturilor comunităților etnice, susținând că reorganizarea administrativă nu trebuie să modifice raportul etnic prin comasarea sau desființarea unor comune și localități.

„Eu nu spun că nu e nevoie de o reformă administrativă (…) E nevoie de o reformă, dar trebuie făcută cu cap. Trebuie să ții cont de o grămadă de chestii, nu poți să faci într-un birou prin asumare”, a afirmat Kelemen Hunor.

Exemplul Munților Apuseni

Președintele UDMR a explicat că reforma administrativă trebuie să țină cont și de geografia țării, oferind exemplul comunelor din Munții Apuseni, unde distanțele mari dintre localități ar îngreuna comasarea acestora.

„E o intenție politică, trebuie să se vedem. Aici se vorbește de localitățile mici. Trebuie să ții cont de geografia țării. Dacă te duci în Munții Apuseni ca să aduni o comună, ca să aibă peste 1.500 de locuitori, spre 3.000, 4.000, 5.000, trebuie să mergi pe o rază de 70-80 de kilometri”, a explicat acesta.

Kelemen Hunor a subliniat că reorganizarea administrativă a localităților este fundamental diferită de restructurarea instituțiilor guvernamentale

„Reforma administrativă în teritoriu e cu totul și cu totul altceva decât reforma instituțiilor guvernamentale. Acolo se poate face repede”, a declarat Kelemen Hunor.

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