„Bolojenii trec, deficitul ESA rămâne”. Adrian Câciu susține că diferențele ESA-cash din acest an sunt duble față de anii anteriori

Într-o postare pe Facebook, Adrian Câciu a scris că „iar ne-au demonstrat bolojeniștii că nu știu ce este ESA și îl confundă cu deficitul cash”.

Potrivit deputatului PSD, „deși deficitul pe cash arată un 3,8%, deficitul pe ESA, cel care contează in fața Comisiei Europene este de circa 5-5,3%”.

„Confirmarea finală o vom avea în decembrie, tot de la Eurostat și nu de la bolojeniști. Problema cea mai mare este ecartul care se mentine”, continuă fostul ministru al Finanțelor.

Diferențele ESA-cash, „duble în 2026”

El susține că, în ultimii doi ani, diferențele ESA-cash „pe primele trei trimestre erau de maxim 0,5 puncte procentuale”. Însă, în acest an, diferența „este dublă”, Câciu numind anul 2026 drept „atipic”.

Social-democratul spune că aceasă diferență dublă „îngrijorează”, din cauză că „nu s-au plătit facturile neachitate dar nici nu s-au realizat unele venituri”.

„Bolojenii trec, deficitul ESA rămâne ridicat!”, adaugă el.

Câciu spune că „bolojeniștii” nu au văzut că „execuția pe cash comparată cu programarea bugetară a veniturilor si cheltuielilor are ca rezultat un minus de venituri totale de 35 miliarde lei iar la cheltuieli un minis de 61 miliarde lei”.

„La venituri, greu să le mai recuperezi. La cheltuieli, așteptăm auditul vieții!”, continuă deputatul.

Acesta a mai scris că „propaganda bolojeniștilor este inspirată din clasicii criminali ai istoriei secolului XX care spuneau că «o minciună repetată de un milion de ori devine adevăr»”.

„Nu Bolojan a scăzut deficitul”

„Nu Bolojan a scăzut deficitul. Ci antreprenorii și cetațenii care au fost suprataxati au fost pedepsiți de mintea îngustă a lui Bolojan să plătească taxe mai mari”, afirmă Câciu.

Social-democratul precizează că, în realitate, „statul a cheltuit cu 32 de miliarde lei mai mult decat in primele 9 luni ale lui 2025”.

„În rest, rămâne cum am stabilit:d atorii neplătite de cca 35 miliarde lei la 1 octombrie, investiții nerealizate de alte cca 50 miliarde lei, bani pentru sănătate:minus 5 mld, bani pentru pensii și salarii pe octombrie-decembrie: minus 2,5 miliarde lei”, continuă acesta.

„Nu puteți scăpa, stimați Bolojeniști! Gaura voastra e mai mare iar reducerile de deficit au fost făcute pe spinarea oamenilor și antreprenorilor nu prin nu știu ce «disciplina bugetară»”, se mai arată în postarea lui Adrian Câciu.