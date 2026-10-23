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„Altă bombă cu ceas lăsată de Bolojan”. Adrian Câciu: PSD nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață

Deputatul PSD și fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a transmis vineri că Partidul Social-Democrat nu va susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață, o măsură pe care fostul Guvern al lui Ilie Bolojan a prevăzut-o pentru începutul anului viitor.
„Altă bombă cu ceas lăsată de Bolojan”. Adrian Câciu: PSD nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață
Ioana Târziu
23 oct. 2026, 15:36, Politic
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„Bolojan voia să vă lase fără case!”, a scris vineri pe Facebook Adrian Câciu, afirmând totodată că PSD „nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață”.

Măsura fostului Guvern Bolojan

Fostul premier Ilie Bolojan a explicat la începutul acestui an că România s-a angajat în cadrul PNRR să treacă la un model de calcul al impozitului pe proprietate bazat pe valoarea de piață a imobilelor.

Această practică este similară cu cea din aproape toate țările europene.

„Nu vor urma să crească taxele pe proprietate în 2027, dar România, în PNRR, s-a angajat că va pregăti un model de calcul în care impozitul pe proprietate să se facă la valoarea de piață”, a afirmat premierul în luna ianuarie a acestui an.

Bolojan precizase că softul în lucru va colecta tranzacțiile imobiliare efectuate în România și va estima automat valorile de piață pentru locuințe în zone precum București, Timișoara sau Iași, dar și în mediul rural, oferind autorităților și cetățenilor o bază actualizată de calcul.

Potrivit lui Adrian Câciu, această măsură „ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent de cetățeni”.

„PSD s-a angajat să schimbe direcția de guvernare, iar primele decizii susținute de miniștrii social-democrați vor viza oprirea politicilor de austeritate inițiate în guvernarea precedentă”, a continuat social-democratul.

Fostul ministru al Finanțelor a descris această măsură drept „o altă bombă cu ceas lăsată de acest individ”.

„PSD spune NU! Gata cu aberațiile bolojeniste!”, a conchis Adrian Câciu.

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