Într-o postare publicată joi pe Facebook, parlamentarul PSD acuză o contradicție între argumentele invocate pentru blocarea majorărilor și planurile bugetare asumate de Executiv pentru anul 2027.

Adrian Câciu amintește că prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 au devenit aplicabile încă din 2021, în contextul depășirii pragului de îndatorare de 50% din PIB. Potrivit acestuia, în anii 2022, 2023 și 2024 au fost adoptate derogări de la lege, în timp ce în 2025 și 2026 pensiile au fost înghețate.

Social-democratul îl critică pe premierul Ilie Bolojan și susține că datoria publică a României a ajuns la 60% din PIB. Câciu atrage atenția că, în ciuda acestui nivel al îndatorării, premierul și ministrul Finanțelor au anunțat că pensiile vor fi indexate în 2027.

Adrian Câciu invocă strategia fiscal-bugetară și noua lege a salarizării

În postarea sa, fostul ministru al Finanțelor face referire la strategia fiscal-bugetară, despre care afirmă că este publică și include creșteri ale cheltuielilor de personal și de asistență socială în 2027.

De asemenea, Câciu amintește de proiectul noii legi a salarizării, despre care susține că ar fi prevăzut majorarea cheltuielilor de personal cu aproximativ 8 miliarde de lei în același an.

El pune sub semnul întrebării argumentele invocate în prezent pentru a justifica lipsa indexării pensiilor, în condițiile în care documentele bugetare ar include deja majorări ale unor categorii de cheltuieli.

„Aș vrea să cred că intenționau să deroge”, afirmă Adrian Câciu, făcând referire la prevederile Legii 69/2010 și la planurile bugetare pentru 2027.

Social-democratul susține că indexarea pensiilor nu trebuie abandonată și consideră că hotărârea va depinde de voința politică.

„Decizia va fi una politică! Pensiile trebuie indexate!”, a transmis Adrian Câciu.