„Liberalilor bolojeniști, ori nu înțelegeți ce susțineți, ori ipocrizia a devenit doctrină de partid”, a scris Adrian Câciu joi pe contul său de Facebook.

Potrivit deputatului PSD, „în 2023, liberalii își rupeau cămașa pentru creșterea plafoanelor plăților cash. Nicolae Ciucă, Adrian Cozma și alți lideri PNL invocau libertatea economică, iar Gabriela Horga ne explica importanța «conservării libertății plăților cash». Asta în condițiile în care restricțiile fuseseră promovate chiar de Ministerul Finanțelor, condus de Marcel Boloș, liberalul apropiat de Ilie Bolojan!”.

„Astăzi, bolojeniștii își rup cămașa pentru păstrarea exact a restricțiilor împotriva cărora liberalii protestau vehement în 2023!”, continuă social-democratul.

Atac dur al lui Câciu la adresa PNL

„Ce s-a schimbat, domnilor liberali? Principiile? Sau v-ați bolojenizat, adică userizat, atât de tare încât ați uitat și ce înseamnă liberalismul?”, adaugă Câciu.

Deputatul PSD face referire la proiectul de lege inițiat de deputatul AUR Gabriel Florea, care a fost adoptat miercuri în Parlament cu 173 de voturi.

Acest proiect vizează creșterea plafonului pentru plățile în numerar, de la 5.000 de lei la 50.000 de lei.

„Parlamentul României a votat ieri un plafon de 50.000 lei, sub limita europeană de 10.000 euro! Interdicția fragmentării plăților și sancțiunile rămân în vigoare”, a scris Câciu.

„Parcă erați pro-europeni sau nu vă mai convin regulamentele europene? De ce nu faceți protest la Bruxelles că, uite, europenii permit plăți cash până la 10 mii de euro. Evaziunea se combate prin controale și aplicarea legii, nu prin suspectarea tuturor celor care folosesc numerar”, se mai arată în postarea deputatului.

„Lașitate politică”

Acesta transmite membrilor PNL că, „ori nu înțelegeți ce susțineți, ori înțelegeți foarte bine și manipulați cu bună știință, doar pentru că nu s-a votat un proiect depus de voi! În ambele cazuri, aveți o problemă”.

„Liberalismul presupune principii. Să le abandonezi pentru a-i face pe plac șefului nu este doctrină. Este lașitate politică”, a conchis Adrian Câciu.