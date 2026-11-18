Acest proiect a fost inițiat de deputatul Gabriel Florea.

„Propunerea AUR a trecut și devine lege: am crescut pragul plăților de numerar de la 5mii la 50mii de lei”, a scris miercuri George Simion, pe contul său de Facebook.



Propunerea, adoptată cu 173 de voturi

Inițiativa a fost adoptată în Parlament, cu 173 de voturi.

Conform unui comunicat transmis miercuri de AUR, măsura simplifică regulile privind tranzacțiile cu numerar, elimină diferențele dintre categoriile de operațiuni și reduce costurile administrative suportate de mediul de afaceri.

„Este un pas către o economie în care antreprenorii români să își poată desfășura activitatea fără obstacole birocratice inutile”, se arată în comunicat.

De asemenea, „deputatul AUR Gabriel Florea a criticat măsurile economice adoptate în ultimul an, arătând că majorarea taxelor, impozitelor și prețurilor la energie a împins numeroși antreprenori în dificultate, într-un climat economic tot mai apăsător pentru firmele românești”.

„Mediul de afaceri traversează momente extrem de dificile”

Potrivit lui Florea, „din cauza măsurilor economice proaste luate în ultimul an, mediul de afaceri traversează momente extrem de dificile. Au fost mărite peste noapte taxele, impozitele, TVA-ul. Au fost luate măsuri care au dus la majorarea galopantă a prețurilor energiei. Iar toate aceste lucruri, și nu numai, au dus la insolvențe, la falimente. (…) Noi, AUR, înțelegând aceste probleme, am depus mai multe inițiative legislative care vin în sprijinul nevoilor antreprenorilor. Iar una dintre aceste inițiative este PL-x 110, prin care propunem majorarea plafonului plăților cash zilnice de la 5.000 de lei la 50.000 de lei”.

Totodată, deputatul consideră că plățile în numerar au devenit o piedică pentru micii comercianți, agricultori și antreprenori, „în special pentru cei din mediul rural, unde numerarul continuă să joace un rol important în activitatea economică”.

„Economia din 2015 diferă semnificativ de cea actuală”

„Situația economică din perioada 2015, anul adoptării Legii nr. 70/2015, diferă semnificativ de cea actuală. Volumul tranzacțiilor a crescut, structura costurilor de operare s-a modificat. Plafoanele actuale constrâng fluxurile legitime de numerar ale întreprinderilor mici și mijlocii, ale profesiilor liberale și ale comercianților din mediul rural.

Vorbim despre antreprenori, despre micii comercianți, despre agricultori și despre milioane de români pentru care cash-ul este extrem de important. Rolul nostru este să creăm condiții optime pentru dezvoltarea economiei și să nu punem obstacole inutile, precum le avem acum”, a susținut deputatul AUR.