Finlanda va rămâne în NATO atâta timp cât alianța există, a transmis președintele finlandez, potrivit publicației Meduza.

Președintele finlandez Alexander Stubb a comentat informațiile conform cărora Rusia ar fi cerut liderilor de la Helsinki să renunțe la calitatea de membru al NATO. El a numit aceste cerințe drept „neserioase”.

„Aceasta este o cerință care nu trebuie luată în serios în niciun fel. Pot afirma cu toată claritatea: Finlanda a aderat la NATO în 2023 și va rămâne membră a alianței atâta timp cât aceasta există”, a declarat Alexander Stubb.

Solicitările Rusiei privitoare la NATO

Rusia este dispusă să-și reducă prezența militară în regiunea Kaliningrad și în Belarus, dacă NATO va renunța la desfășurarea de trupe în toate țările care au aderat la alianță după 1997. De asemenea, Moscova a cerut ca NATO și Uniunea Europeană să renunțe la definirea Rusiei ca „adversar sau amenințare” și la strategia de a duce țara la o „înfrângere strategică”.

Solicitările sunt conținute într-un document cu poziția de negociere a Kremlinului, obținut de The New York Times.