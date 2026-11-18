„Iarăși e aruncată bomba jos, la primării. Dacă ne comasăm cu Tușnad sat, ei trăiesc din agricultură și din creșterea animalelor. La noi în stațiune e interzisă creșterea animalelor. Nu e normal că stai la hotel și îți cântă porcii sub geam”, spune primarul din Băile Tușnat, Butyka Zsolt, la RFI.

Butyka Zsolt taxează proiectul PSD de reorganizare administrativ-teritorială.

„Suntem cel mai mic oraș din România, suntem în jur de 1.400 de locuitori. Se comasează satele cu orașe? Adică cei care sunt lângă orașe o să aparțină de oraș sau orașele o să aparțină de comune?”, întreabă edilul.

Primarul din Băile Tușnad consideră că o comasare nu ar fi posibilă.

„În cazul nostru, cea mai apropiată comună e la șase kilometri, având trei sate. Deocamdată și eu și domnul primar din Tușnad sat numai ne uităm că nu știm în ce direcție am putea lua. Sunt diferențe foarte mari, de la legi locale, sunt o groază. Adică ei trăiesc din agricultură și din creșterea animalelor. La noi în stațiune e interzisă creșterea animalelor. Adică nu e normal că stai la hotel și îți cântă porcii sub geam”, explică Butyka Zsolt.

Butyka Zsolt cere autorităților centrale să înceapă reforma de sus în jos

„Pur și simplu, totul se întâmplă aici, jos, în teritoriu și sus, la București, nu se schimbă nimic. Adică avem o groază de agenții care au o groază de oameni și nimeni nu știe cine ce face. Normal, ar trebui de sus, cumva, să scăpăm de persoane care deocamdată nu știm ce fac. Iarăși e aruncată bomba jos, la primării”, spune primarul.

Primarul din Băile Tușnad crede că proiectul PSD de reorganizare administrativ-teritorială ar putea omorî turismul: „Eu sper, indiferent de culoarea partidului, să stea jos la masă și să se gândească. Vrem să omorâm turismul din România, comasând stațiunile sau vrem să creștem turismul și să mergem înainte? Eu sunt pentru reforme, dar nu în felul ăsta”.