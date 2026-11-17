„Undeva în 15 martie am vrea să mergem cu proiectul. Mergem cu amândouă odată, dar e foarte posibil ca, la un moment dat, parcursurile să fie ușor diferite. N-am în momentul acesta garanția și nici reprezentarea ca ele să fie adoptate în același timp”, a declarat vicepremierul Marian Neacșu.

Planurile de reorganizare includ comasarea comunelor sub 3.000 de locuitori și a orașelor sub 10.000 de locuitori, urmând ca să fie vizată și o eventuală scădere a numărului de județe, reformă care ar contribui la reducerea cheltuielilor publice, eliminarea unor structuri administrative, iar banii economisiți ar putea fi folosiți pentru alte cheltuieli locale.

„Comasarea voluntară, în opinia mea, ar trebui să fie, în momentul ăsta, la nivelul autorităților locale, comune și orașe, nu la nivelul județelor. Acolo, este vorba de o componentă mult mai largă și de pe analiză criterială mult mai complexă decât atât”, a declarat Neacșu.

La nivel ceva mai larg, o altă variantă este cea în care țara noastră s-ar împărți în 8 regiuni, variantă susținută de primarul Clujului, Emil Boc, dar și varianta ca delimitarea să se facă în funcție de dispunerea Curților de Apel, care ar include 15 județe, varianta fiind susținută de Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

„În momentul de față, până nu facem mica reformă nu avem toate datele pe masă”, a declarat Neacșu referindu-se la comasarea comunelor și a orașelor cu număr scăzut de locuitori, afirmând că schimbările ar trebui să se facă „de jos în sus”.

„Nu ne mai putem permite să avem orașe cu 2.500 de locuitori, așa cum nu ne mai putem să avem comune cu 300-500. Avem 468 de comune, dacă nu mă înșel, care au sub 1.500 locuitori. Nu vor fi niciodată performante. 70% din comunele naționale nu au suficiente resurse financiare proprii pentru a putea să-și constituie un buget și să trăiască din banii lor”, a declarat vicepremierul.

„Pregătirea terenului” pentru reforma companiilor de stat

În ceea ce privește reforma companiilor de stat, Marian Neacșu a precizat că va fi formulat un act normativ care să creeze cadrul juridic necesar pentru adoptarea reformei companiilor de stat.

„Noi vom veni atunci pe un act normativ primar, care să construiască posibilitatea legală pentru a pune în operă ceea ce ne propunem. În opinia mea, actul normativ poate să fie adoptat undeva la jumătatea lunii martie și va fi necesară pentru punerea lui în operă o perioadă de 4-6 luni de zile. Deci, vom ști la martie ceea ce avem de făcut și care sunt companiile”, a declarat Neacșu.

Vorbind despre datoriile acumulate de companiile de stat, Neacșu a declarat:

„Datoriile acelea sunt deja «mortul de la groapă», nu se vor mai întoarce. Noi nu o să reușim să recuperăm ceva din ele”, a declarat Neacșu, subliniind însă că „avem obligația ca de acum încolo ele (n.r. – companiile de stat) să devină profitabile și să nu mai facă datorii”.

Declarațiile vin după ce luni, vicepremierul Marian Neacșu a anunțat, după ședința Biroului Politic Național al PSD, că reforma va presupune reorganizări, comasări și fuziuni inclusiv în cazul companiilor de stat, dar și că societățile care înregistrează pierderi în mod istoric ar putea fi desființate.

Luni, fostul vicepremier, Oana Gheorghiu a criticat planul prezentat, afirmând că Guvernul are deja analizele necesare, afirmând că pierderile companiilor de stat au ajuns la 16,2 miliarde de lei.

Potrivit fostului vicepremier, printre companiile cu cele mai mari pierderi se numără Complexul Energetic Oltenia, cu 1,11 miliarde de lei, Electrocentrale Craiova, cu 1,10 miliarde de lei, CFR SA, cu 549 de milioane de lei, plus o subvenție de 3,1 miliarde, și Metrorex, cu 312 milioane de lei.

Sursa video: Antena 3 CNN