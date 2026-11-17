Marian Neacșu a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă zonele dependente de industria energetică, criticând în termeni foarte duri politică verde europeană, afirmând că România a încercat în zadar să renunțe la țintele asumate prin PNRR.

„Știu foarte bine situația din Valea Jiului, că de asta e vorba în primul rând, și de Complexul Energetic Oltenia. Procedura de decarbonizare, exact cum am spus-o puțin mai devreme, nu mai putem din păcate, am încercat în toată perioada asta PNRR-ului să o rediscutăm cu Comisia, au fost intransigenți. Dacă îmi permite aici o paranteză, eu cred că această procedură și Green Deal-ul în general pentru Europa a fost o mare nenorocire”, a spus Marian Neacșu, marți, la Antena 3 CNN.

„Ne-am făcut necompetitivă economia Europei”

Ministrul de Interne a susținut că măsurile europene de reducere a emisiilor nu își ating scopul atâta timp cât marile economii nu aplică aceleași reglementări.

„Noi dacă ne închipuim cumva că prin măsurile astea de protecție, de ultraprotecție a mediului, de reducere a emisiilor de carbon o să trăim numai noi într-un glob de sticlă și toți ăilalți de jur împrejurul nostru din Asia, din America, vor muri înainte de termen pentru că ăia vor respira un aer viciat, ne înșelăm. Am reușit prin chestia asta să ne facem necompetitivă economia Europei. De asta suntem în declin în Europa, sau unul dintre motivele pentru care suntem în declin în Europa”, a mai declarat Neacșu.

Prețuri ridicate la energie și lipsa soluțiilor

Potrivit ministrului, politicile de mediu și prețul certificatelor de emisii se numără printre principalele cauze pentru care România se confruntă cu prețuri ridicate la energie.

„Este încă unul dintre motivele pentru care avem printre cele mai mari prețuri la energie din Europa. Sunt o serie de componente care ne-au grevat viața într-un mod negativ. Nu avem în momentul ăsta soluții pentru a putea să contracarăm aceste politici europene”, a conchis social-democratul.

Sursa video: Antena 3 CNN