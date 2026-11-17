„România și Israel, parteneri pentru un mediu mai curat și un viitor mai sustenabil! Astăzi, am avut plăcerea de a mă întâlni cu Excelența Sa, Dr. Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România, pentru a discuta despre noi oportunități de colaborare în domeniul protecției mediului”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Natalia Intotero.

Gestionarea apei și protejarea pădurilor, printre priorități

Pe agenda întâlnirii s-au aflat subiecte precum gestionarea eficientă a resurselor de apă, protejarea fondului forestier, dezvoltarea educației ecologice în rândul tinerilor, îmbunătățirea calității aerului și managementul deșeurilor.

„Un subiect important al întâlnirii a fost gestionarea resurselor de apă, domeniu în care Israelul are o experiență remarcabilă și de la care România poate prelua bune practici și soluții inovatoare. Am discutat și despre protejarea pădurilor, organizarea unor acțiuni comune de plantare și dezvoltarea unor programe de educație ecologică pentru copii și tineri. Alte teme abordate au fost îmbunătățirea calității aerului și gestionarea deșeurilor, inclusiv prin proiectele derulate de Administrația Fondului pentru Mediu”, a mai transmis ministra Mediului.

Intotero a subliniat importanța parteneriatelor internaționale, mulțumindu-i ambasadorului israelian pentru dialogul purtat.

„Cred cu tărie că parteneriatele internaționale sunt valoroase atunci când schimbul de experiență se transformă în soluții concrete pentru oameni. Îi mulțumesc Excelenței Sale pentru dialogul deschis și constructiv! Sunt convinsă că, prin colaborare, putem construi un viitor mai verde pentru generațiile care vin!”, a conchis ministra.