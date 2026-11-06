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Ministrul Mediului, în vizită pe Valea Jiului. Intotero: O problemă de mediu veche, care necesită o soluție definitivă

Natalia Intotero, ministrul Mediului, a mers joi într-o vizită în mai multe localități de pe Valea Jiului. Aceasta a verificat stadiul investițiilor de la centrul de deșeuri de la Vulcan și a discutat cu primarii localităților din zonă.
Ministrul Mediului, în vizită pe Valea Jiului. Intotero: O problemă de mediu veche, care necesită o soluție definitivă
Sursa foto: Facebook/ Natalia Intotero
Coralia Frigea
06 nov. 2026, 12:43, Politic
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Natalia Intotero, ministrul Mediului, a mers joi într-o vizită de lucru la Petroșani și Vulcan, două localități de pe Valea Jiului.

La Vulcan, ministrul a mers pentru a verifica stadiul lucrărilor de la depozitul municipal de deșeuri, unul dintre obiectivele care au reprezentat o problema gravă de mediu și care sunt vizate de procedura de infringement.

„Proiectul, cu o valoare de peste 35,5 milioane de lei, reprezintă o investiție importantă pentru protejarea mediului, sănătatea populației și respectarea obligațiilor europene asumate de România”, a transmis ministrul Mediului, printr-o postare pe Facebook.

Ministrul Mediului, discuții cu primarii

La Petroșani a avut loc o întrevedere între primarii localităților de pe Valea Jiului și Natalia Intotero. Ministrul a transmis că pe agenda discuțiilor au fost și proiectele locale finanțate prin PNRR.

Am discutat despre proiectele finanțate prin PNRR, oportunitățile oferite de programele AFM, dificultățile întâmpinate în implementarea investițiilor, procedurile de avizare și autorizare, precum și despre problemele concrete ale comunităților”, a mai transmis ministrul.

 

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