Alin Tișe spune că are susținerea a peste 50 de primari pentru a candida la șefia PNL: A venit vremea ca aleșii PNL să conducă și să decidă

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat că vrea să candideze la președinția Partidului Național Liberal (PNL). Vineri, într-o postare pe rețelele sociale, acesta susține că are deja sprijinul a peste 50 de primari din țară.

Alin Tișe le-a mulțumit pe Facebook primarilor care și-au exprimat susținerea, spunând că își dorește un partid în care cei aleși direct de oameni să participe la deciziile importante.

„Le mulțumesc celor peste 50 de primari din țară pentru susținere! A venit vremea ca aleșii PNL să conducă și să decidă!”, a transmis președintele CJ Cluj.

„Prima mea funcție aleasă a fost cea de consilier local la Cluj. Nu eram în fruntea listei, eram unul dintre cei care trebuiau să convingă oamenii, cartier cu cartier. Atunci am învățat ceva ce nu am uitat în 25 de ani: în politică, nimic important nu se face de unul singur. Tot ce am realizat la Cluj poartă munca unor consilieri și colegi ale căror nume nu apar în presă, dar fără de care nimic nu ar fi fost posibil”, a scris acesta.

Alin Tișe vrea ca primarii și aleșii locali să aibă un rol decisiv în conducerea PNL

Președintele Consiliului Județean Cluj consideră că primarii, președinții de consilii județene și consilierii locali și județeni reprezintă una dintre cele mai importante forțe ale partidului.

„Cred că a venit vremea ca aleșii PNL să conducă și să decidă. Să nu mai fie ignorați și folosiți doar pentru a aduce voturi în campanie. Primarii, președinții de consilii județene și consilierii locali și județeni sunt forța partidului în comunități. În PNL-ul pe care îl vreau, ei vor avea un rol decisiv în conducere”, a transmis Alin Tișe.

Una dintre dorințele sale este să fie alături de membrii partidului care obțin rezultate, contribuind la dezvoltarea comunităților, indiferent de funcția pe care o ocupă.

„Voi fi alături de voi, cei care performează, construiesc și aduc valoare. Vreau un partid în care vocea celor aleși de oameni contează!”, a adăugat președintele CJ Cluj.

„Le mulțumesc celor peste 50 de primari din țară care și-au exprimat deja susținerea și celor care urmează! Împreună suntem forța PNL!”, a scris acesta.