Alin Tișe îi cere demisia lui Bolojan și acuză conducerea PNL de incompetență: „Pleacă toți sau niciunul”

„Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile publice! Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru! Oamenii au muncit pentru funcțiile pe care le ocupă. Nu sunt vinovați pentru conducerea și managementul defectuos al celor care au dus partidul în această situație! Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan, împreună cu toți cei incompetenți din conducere, care, luați la un loc, nu au voturile unui singur primar PNL!”, a scris luni pe Facebook Alin Tișe.

Liderul CJ Cluj afirmă că membrii partidului care ocupă funcții politice nu ar trebui să demisioneze înaintea celor din conducere și susține că eventualele plecări ar trebui să îi vizeze pe toți cei numiți politic, inclusiv pe cei aflați în consilii de administrație și în alte structuri ale statului.

„Toate funcțiile politice deținute de PNL – directori, consilieri, șefii de peste tot ajunși acolo indiferent de formulă, și cei care ocupă funcții în consilii de administrație bănoase, toți cei la care le-ați prelungit mandatele înainte de termen doar ca să rămână acolo și cei pe care vreți să îi înșurubați în funcții, atunci să vorbim despre plecări în masă!”, mai afirmă Tișe.

„Fie pleacă toți, fie niciunul!”, a transmis Tișe, care acuză conducerea PNL că tratează partidul ca pe o proprietate personală.

Mesajul vine după ce Ilie Bolojan a anunțat că liberalii care ocupă funcții cu sprijinul politic al partidului își vor depune demisiile, în urma deciziei PNL de a trece în opoziție.