„Lider slab”, „yesmeni”, „stil dictatorial”. Adrian Veștea lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, după ce patru senatori PNL au fost sancționați.

„În PNL-ul dorit de Ilie Bolojan și gruparea sa de fideli libertatea opiniilor a devenit, iată, o infracțiune ce trebuie pedepsită aspru, iar democrația – un cuvânt golit de orice conținut.

La ordinul lui Ilie Bolojan, senatorii Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost sancționați prin excluderea din grupul senatorial al PNL, iar senatorii Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu prin retragerea din funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisiile Senatului României. Motivul? Și-au exercitat libertatea opiniilor și dreptul fundamental privind accesul liber la justiție, consfințit de articolul 21 din Constituția României.

Iar pentru dl Bolojan acest lucru este o crimă de neiertat

De 6 luni, Ilie Bolojan doar atât face în Partidul Național Liberal: creează tensiuni, îi instigă pe unii împotriva altora, recurge la amenințări, refuză să organizeze alegeri interne de jos în sus, cum este normal și corect, folosind metoda interimatelor pentru a încerca să controleze organizațiile partidului. Este exact modul în care funcționează altă formațiune, de care dl Bolojan este mai apropiat decât de PNL: un partid al „salvatorilor” care atunci când nu mai au cu cine să se certe, se ceartă și se sapă între ei…

Acesta nu este leadership de calitate, ci un comportament al unui lider slab, care este dominat de teamă și nu vede în jur colegi, ci adversari. Un lider care vrea ca Partidul Național Liberal să fie redus la voința sa, a unui om înconjurat de yesmeni și clevetitori.

D-le Ilie Bolojan, un partid democratic nu se conduce prin ultimatumuri, dezbinare și asmuțirea guerillei digitale asupra celor ce au altă opinie. Nu se conduce în stil dictatorial. Cu atât mai puțin un partid de calibrul PNL. Nu ați înțeles asta, așa cum nu înțelegeți că aceia care astăzi sunt primii la pupat mâna „stăpânului” vor fi și primii care vă vor trăda.

Un partid, mai ales unul precum PNL, se conduce respectându-i istoria, tradițiile și oamenii care muncesc pentru comunități, pentru țară și pentru culorile acestui partid.

Or, direcția pe care Ilie Bolojan și yesmenii săi vor să o imprime Partidului Național Liberal este una din care acest respect lipsește”, a postat Veștea.

Potrivit PNL, sancțiunile au fost votate în unanimitate de senatorii liberali prezenți. Partidul spune că cei patru au votat sau s-au poziționat în mod repetat împotriva hotărârilor luate în grup. În cazul lui Mihail Veștea și al lui Sorin Cîmpeanu, situația va fi reanalizată peste două săptămâni.

PNL precizează că sancțiunile nu le afectează mandatul de senator și nici libertatea de a-l exercita.