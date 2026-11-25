Politicianul român o acuză că încearcă să obțină avantaje politice prin atacarea unei comunități care contribuie la economia germană.

Reacția vine după ce Alice Weidel a afirmat miercuri, 25 noiembrie, în Parlamentul Germaniei, că familii din România și Bulgaria ar beneficia în mod excesiv de ajutoarele sociale și alocațiile plătite de statul german.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Eugen Tomac a condamnat afirmațiile liderei AfD, pe care le consideră o ofensă la adresa românilor stabiliți în Germania.

Eugen Tomac: „Să jignești o comunitate întreagă ca să câștigi puncte politice nu e curaj”

Politicianul român susține că Alice Weidel folosește în mod deliberat tema imigrației și a prestațiilor sociale pentru a obține susținere politică.

„Extremista Alice Weidel știe foarte bine ce urmărește când alege să-i atace din nou pe români, de data aceasta de la tribuna Bundestagului. Să jignești o comunitate întreagă ca să câștigi puncte politice nu e curaj, e pură lașitate”, a scris Eugen Tomac.

Acesta a subliniat că românii care locuiesc și muncesc în Germania nu au posibilitatea de a răspunde direct acuzațiilor lansate în Parlamentul federal.

„Românii nu au microfon în Bundestag ca să se apere, dar au respect pentru muncă și pentru țara în care au ales să trăiască. Weidel le datorează cel puțin același respect”, a transmis Tomac.



„Sute de mii de români muncesc, plătesc taxe și sunt apreciați în Germania”

Eugen Tomac a insistat asupra contribuției economice și sociale a comunității românești din Germania, respingând generalizările privind presupusa dependență de ajutoarele sociale.

„Sute de mii de români muncesc, plătesc taxe și sunt apreciați în Germania”, a afirmat politicianul.

În același mesaj, Tomac a lansat și acuzații privind poziționarea politică a liderei AfD față de Rusia.

„Între timp, Weidel, cu un servilism desăvârșit față de Moscova, caută doar contracte cu Putin”, a susținut acesta.

Ce a declarat Alice Weidel în Bundestag

Controversa a pornit de la discursul susținut miercuri de Alice Weidel, în timpul unei dezbateri parlamentare privind bugetul Germaniei.

Lidera AfD a criticat cheltuielile sociale și politica de migrație a guvernului german, susținând că plățile alocațiilor pentru copiii care locuiesc în străinătate au crescut semnificativ.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele venite din Germania”, a declarat Weidel.

Nu este prima dată când lidera AfD face declarații controversate despre românii care locuiesc în Germania, tema accesului la prestațiile sociale fiind abordată și în intervențiile sale anterioare.

Tomac: „Nu primim lecții de la nimeni”

La finalul mesajului, Eugen Tomac a transmis că românii nu trebuie să accepte stigmatizarea colectivă.

„Nu primim lecții de la nimeni, cu atât mai puțin de la cei care își construiesc discursul pe dispreț și ură”, a afirmat politicianul.

Reacția sa se înscrie în controversa provocată de declarațiile liderei AfD privind beneficiarii români și bulgari ai sistemului social german, într-un context în care imigrația și cheltuielile publice rămân teme importante ale dezbaterii politice din Germania.