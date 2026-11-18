Consilierul președintelui a precizat că acestea sunt „chestiuni care vizează Parlamentul și activitatea din Parlament”. Cu toate acestea, Tomac a atras atenția că „e de dorit” să nu existe majorități în Parlament care pun România în dificultate cu partenerii străini. „E de dorit ca în Parlament, evident, să nu avem majorități care ne pun în dificultate cu partenerii externi”, a declarat Tomac. Un prim exemplu de „înțelegere de conjunctură” dintre PSD și AUR ar fi depunerea moțiunii de cenzură care a dus la pierderea votului de încredere pentru Guvernul Bolojan.

După căderea Guvernului Bolojan, România a intrat într-o perioadă de instabilitate politică, care a afectat perspectivele țării noastre în ochii agențiilor de rating străine.

Instabilitatea politică a generat perspective negative din partea agențiilor de rating internaționale

1 august, agenția Fitch Laagențiaa menținut ratingul de țară BBB-, cu perspectivă negativă ce a reflectat „deteriorarea finanțelor publice ca urmare a deficitelor bugetare mari, deși în scădere, și a creșterii raportului dintre datoria publică și PIB”.

În analiză, Fitch a atras atenția că „incertitudinea politică s-a accentuat în urma prăbușirii guvernului de coaliție format din patru partide, iar calea către o soluție rămâne neclară. Măsurile de consolidare au îmbunătățit perspectivele fiscale, însă persistă riscuri semnificative pe termen mediu din cauza dificultăților de punere în aplicare, a costurilor socio-economice ale măsurilor suplimentare și a considerentelor politice în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028” transmitea agenția de rating la acea perioadă.

Atât analiștii români, cât și cei străini au atras atenția cu privire la dificultățile externe generate de blocajul guvernamental. De asemenea, în luna septembrie, înainte de instituirea actualului Guvern, tot în cadrul Fitch,o analistă străină a atras atenția că România ar fi riscat retrogradarea la categoria „junk” în cadrul analizei ce va fi publicată în ianuarie 2027. Tot pe motivul instabilității politice, și agenția Moody’s a oferit ratingul Baa3 cu perspectivă negativă, agenția considerând că principalul risc este cel politic.

„plătește ca și cum ar fi”, din cauza percepției negative a investitorilor generate de instabilitatea politică de la acea perioadă. Mai mult, în vară, un economist român a avertizat că România, deși nu se afla în junk, pe fondul perspectivelor negative, din cauza percepției negative a investitorilor generate de instabilitatea politică de la acea perioadă.

2 octombrie, România a primit o perspectivă negativă și din partea agenției Ulterior, înprimit o perspectivă negativă și din partea agenției Standard &Poor’s, deși analiza a menținut ratingul pe ultima treaptă recomandată investițiilor.

Revenind la AUR și PSD

Pe parcursul crizei politice și nu numai social-democrații au fost criticați din prisma colaborării cu AUR, existând nemulțumiri atât din partea PNL cât și din partea USR. Ba mai mult, când Guvernul Niculescu a fost votat, USR a criticat implicarea social-democraților în noul Guvern, refuzând chiar să acorde vot de încredere, în timp ce PNL a acordat votul de încredere, însă a refuzat să intre în Coaliția de Guvernare.

PSD în toată această perioadă, tot ce și-a trecut prin Parlament – altceva decât, fără coaliția din care a fost partea, a trecut cu sprijinul AUR”, a susținut Bolojan, la sfârșitul lunii octombrie. Vorbind despre PSD și AUR, liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat public: „

Ce spune consilierul lui Nicușor Dan?

Tot cu privire la această „înțelegerile de conjunctură”, Eugen Tomac a mai declarat, miercuri seară:

„Este de dorit ca acest partid, care face foarte mult rău României, să nu aibă șansa de a influența decizii importante în statul român”, referindu-se, cel mai probabil, la AUR, care nu face parte din Coaliția de Guvernare.

Ilie Bolojan, nunta fiicei fostului premier. Separat, implicări mărunte și indirecte au mai fost și în cazul solicitărilor de înființare a unor comisii de anchetă ce l-au avut în centru pe fostul premierrespectiv întâlnirea sa cu președinta CCR, Simina Tănăsescu, dar și demersul pentru analizarea activității SPP în cazul transportului celor doi invitați la

În ambele cazuri, demersul a beneficiat și de semnături, respectiv voturi din partea unor parlamentari PSD și AUR.