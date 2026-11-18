Ceremonia de semnare a contractelor a avut loc pe 18 noiembrie, la Mina Petrila. Valoarea totală a celor cinci investiții este de 176,9 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Tranziție Justă 2021–2027, cu sprijinul Fondului pentru o Tranziție Justă al Uniunii Europene.

Ce se va construi la fosta Mină Petrila

Proiectele prevăd reabilitarea și reconversia mai multor clădiri și obiective din fostul perimetru minier.

Cea mai mare parte a investiției vizează consolidarea și refuncționalizarea Puțului Centru, inclusiv a halei și turnului, pentru care sunt alocate 44,6 milioane de lei.

Alte 44,6 milioane de lei vor fi folosite pentru regenerarea și revitalizarea urbană a ansamblului, iar 39,9 milioane de lei pentru realizarea unei infrastructuri verzi.

Un proiect important este înființarea Robotics Hub, un centru de creativitate și inovare tehnologică, pentru care sunt alocate 27,6 milioane de lei. Acesta va fi amenajat prin reabilitarea unor clădiri ale fostei exploatări miniere.

De asemenea, 20,1 milioane de lei vor fi investite într-un Hub Integrat Socio-Cultural, care va reuni Muzeul Salvatorului Minier și Centrul Cultural Pompadou pentru crearea unui spațiu dedicat memoriei, educației și culturii contemporane.

Mina Petrila, de la cărbune la cultură și tehnologie

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a declarat că Mina Petrila intră în circuitul european al regenerării fostelor zone miniere și că proiectele urmăresc crearea unor noi oportunități pentru comunitatea locală.

La rândul său, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Alexandru-Mihai Ghigiu a vorbit despre necesitatea creării de locuri de muncă și a unor oportunități economice care să îi încurajeze pe tineri să rămână sau să se întoarcă în Valea Jiului.

„La Petrila trebuie să vorbim despre viitor nu cu tristețe, ci cu optimism”, a afirmat ministrul.

Potrivit Consiliului Județean Hunedoara, reconversia fostei exploatări miniere urmărește transformarea zonei într-un punct de atracție pentru turismul cultural și industrial european, cu efecte economice pentru antreprenorii locali și întreaga regiune.

Mina Petrila, una dintre cele mai vechi exploatări miniere din Valea Jiului, a fost un simbol al industriei carbonifere din zonă.