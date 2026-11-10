Ambulatoriu modern, inaugurat la Spitalul de Copii din Galați. Investiția depășește 18 milioane de lei

Primăria Galați anunță finalizarea lucrărilor la noul Ambulatoriu al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan”, proiect realizat în două etape, cu finanțare europeană și contribuție de la bugetul local.

Valoarea totală a investiției este de 18.456.836,64 lei, dintre care 9.480.794,11 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar 8.976.042,53 lei au fost asigurați din bugetul local.

Proiectul a presupus construirea unui corp nou de clădire, modernizarea celui existent și achiziția de echipamente medicale. Noua construcție are o suprafață desfășurată de 1.483,44 de metri pătrați și cuprinde subsol tehnic, parter, un etaj și etaj tehnic. Cele două corpuri sunt conectate printr-o pasarelă amplasată la etajul întâi.

Clădirea beneficiază de ascensor pentru persoane și transportul targelor, instalații moderne de ventilație, sisteme de detecție și alarmare în caz de incendiu, control acces și alte dotări necesare desfășurării activității medicale.

În corpul vechi au fost modernizate spațiile, refăcute finisajele, reorganizate cabinetele medicale și amenajate grupuri sanitare pentru pacienți.

Mai multe investigații, într-o singură vizită

Ambulatoriul a fost dotat cu aparatură medicală modernă, inclusiv echipamente pentru investigații histopatologice și imunohistochimice. Noile dotări permit efectuarea mai multor investigații chiar în timpul vizitei medicale, contribuind la stabilirea mai rapidă a diagnosticului și la reducerea drumurilor suplimentare pentru familii.

Potrivit datelor prezentate de municipalitate, numărul pacienților a crescut de la 2.891 în luna iunie la 3.390 în octombrie, ceea ce reprezintă un avans de 17,3%.

În aceeași perioadă, numărul consultațiilor și serviciilor medicale a urcat de la 4.787 la 6.456 pe lună, o creștere de 34,9%. În septembrie a fost înregistrat un record de 6.753 de consultații și servicii medicale într-o singură lună.

În primele zece luni ale anului, ambulatoriul a acordat peste 53.000 de consultații și servicii medicale. La Spitalul de Copii din Galați ajung pacienți din aproximativ 15 județe din sud-estul țării.

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a declarat că investiția reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea condițiilor oferite copiilor și familiilor acestora, dar și personalului medical.

La rândul său, managerul spitalului, dr. Marius Dănilă, a precizat că spațiile au fost reorganizate astfel încât micii pacienți și părinții lor să beneficieze de mai mult confort, cabinete mai generoase și zone de așteptare mai luminoase.

Investiții de 283 de milioane de lei la Spitalul de Copii

Modernizarea Ambulatoriului face parte dintr-un program mai amplu de investiții derulat de Primăria Galați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan”.

Printre proiectele finalizate se numără modernizarea Compartimentului de Primiri Urgențe, în valoare de 10,9 milioane de lei, reabilitarea energetică a Corpului A, cu o investiție de 8 milioane de lei, creșterea capacității de prevenire a infecțiilor nosocomiale, în valoare de 9 milioane de lei, și digitalizarea activității, pentru care au fost alocate 5,9 milioane de lei.

Alte două proiecte sunt în implementare: extinderea și modernizarea Secției de Recuperare Neuropsihomotorie, cu o valoare de 49 de milioane de lei, și construirea unei secții de îngrijiri paliative, în valoare de 19,2 milioane de lei.

De asemenea, urmează semnarea contractului pentru Centrul de sănătate mintală pentru prevenirea adicțiilor, în valoare de 8,3 milioane de lei, iar proiectul de extindere, modernizare și dotare a spitalului, estimat la 173 de milioane de lei, se află în evaluare.

Potrivit Primăriei Galați, valoarea totală a proiectelor derulate la Spitalul de Copii ajunge la aproximativ 283 de milioane de lei, echivalentul a 54,4 milioane de euro.