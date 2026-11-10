Prima pagină » Social » Fals magistrat: ar fi încasat 50.000 de euro pentru a promite soluționarea unor dosare penale

Fals magistrat: ar fi încasat 50.000 de euro pentru a promite soluționarea unor dosare penale

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din localitatea Monariu, județul Bistrița-Năsăus, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru trafic de influență, cumpărare de influență, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, după ce a pretins că este magistrat.
Niculescu, despre incidentul de la Cernavodă: „Trebuie să ne asigurăm pe termen lung că astfel de situații nu se vor repeta”
Niculescu, despre incidentul de la Cernavodă: „Trebuie să ne asigurăm pe termen lung că astfel de situații nu se vor repeta”
De la dosarul cu șină la inteligența artificială. Ce spune Luca Niculescu despre viitorul administrației românești
De la dosarul cu șină la inteligența artificială. Ce spune Luca Niculescu despre viitorul administrației românești
Intervenție de 10 ore în Munții Parâng pentru salvarea unui turist rătăcit / Bărbatul a fost găsit în zona Vârfului Cârja
Intervenție de 10 ore în Munții Parâng pentru salvarea unui turist rătăcit / Bărbatul a fost găsit în zona Vârfului Cârja
VIDEO. Un bărbat a intrat cu excavatorul într-un complex guvernamental din China și a început să demoleze clădirile. Forțele speciale au intervenit după o oră
VIDEO. Un bărbat a intrat cu excavatorul într-un complex guvernamental din China și a început să demoleze clădirile. Forțele speciale au intervenit după o oră
„Va fi unul complet, credibil”. Ministrul Nazare anunță când va prezenta raportul privind finanțele țării
„Va fi unul complet, credibil”. Ministrul Nazare anunță când va prezenta raportul privind finanțele țării
Laura Buciu
10 nov. 2026, 11:38, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bărbatul ar fi pretins că este magistrat în cadrul unei unități de parchet din județul Bistrița-Năsăud și ar fi încasat aproximativ 50.000 de euro de la două persoane, cărora le-ar fi promis că le poate rezolva favorabil dosarele penale.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, la data de 9 noiembrie, oamenii legii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au organizat o acțiune de prindere în flagrant a bărbatului.

Din cercetări a reieșit că acesta s-ar fi prezentat drept magistrat și ar fi susținut că are influență asupra unor magistrați, promițând intervenții pentru soluționarea favorabilă a unor cauze penale. În schimbul acestor presupuse demersuri, ar fi solicitat și primit, în mai multe tranșe, aproximativ 50.000 de euro de la două persoane.

Prins în flagrant

Pentru a-și susține afirmațiile și a le menține pe cele două persoane în eroare, bărbatul ar fi falsificat și folosit mai multe documente oficiale, aparent emise de unități de parchet, instanțe judecătorești și structuri ale Poliției Române. Înscrisurile ar fi atestat în mod nereal soluționarea favorabilă a unor dosare penale.

În momentul prinderii în flagrant, asupra acestuia au fost găsiți 2.000 de euro, sumă pe care ar fi primit-o de la una dintre persoanele implicate, precum și 1.700 de lei.

Tot luni, polițiștii, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al Serviciului Criminalistic, au făcut patru percheziții domiciliare. În urma acestora, au fost ridicați 10.000 de euro, documente presupus falsificate, medii de stocare, 15 telefoane mobile și un autoturism.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru documentarea întregii activități infracționale.

 

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat
Gandul
Bancomatele, eliminate! Schimbarea a început deja, după ce s-a dat legea. Cum se vor retrage banii, de acum
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport
Cum s-a prăbușit subit afacerea cu țevi de oțel abia cumpărată la Iași de miliardarul Rinat Ahmetov. Ucrainenii invocă drept „factor fundamental” tarifele impuse de UE în 2026
Libertatea
Un singur aparat din casă poate crește factura la curent cu până la 25%. Nu e vorba de frigider sau tv!
CSID
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor