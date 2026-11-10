Fals magistrat: ar fi încasat 50.000 de euro pentru a promite soluționarea unor dosare penale

Bărbatul ar fi pretins că este magistrat în cadrul unei unități de parchet din județul Bistrița-Năsăud și ar fi încasat aproximativ 50.000 de euro de la două persoane, cărora le-ar fi promis că le poate rezolva favorabil dosarele penale.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, la data de 9 noiembrie, oamenii legii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au organizat o acțiune de prindere în flagrant a bărbatului.

Din cercetări a reieșit că acesta s-ar fi prezentat drept magistrat și ar fi susținut că are influență asupra unor magistrați, promițând intervenții pentru soluționarea favorabilă a unor cauze penale. În schimbul acestor presupuse demersuri, ar fi solicitat și primit, în mai multe tranșe, aproximativ 50.000 de euro de la două persoane.

Prins în flagrant

Pentru a-și susține afirmațiile și a le menține pe cele două persoane în eroare, bărbatul ar fi falsificat și folosit mai multe documente oficiale, aparent emise de unități de parchet, instanțe judecătorești și structuri ale Poliției Române. Înscrisurile ar fi atestat în mod nereal soluționarea favorabilă a unor dosare penale.

În momentul prinderii în flagrant, asupra acestuia au fost găsiți 2.000 de euro, sumă pe care ar fi primit-o de la una dintre persoanele implicate, precum și 1.700 de lei.

Tot luni, polițiștii, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al Serviciului Criminalistic, au făcut patru percheziții domiciliare. În urma acestora, au fost ridicați 10.000 de euro, documente presupus falsificate, medii de stocare, 15 telefoane mobile și un autoturism.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru documentarea întregii activități infracționale.