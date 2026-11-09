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„Va fi unul complet, credibil”. Ministrul Nazare anunță când va prezenta raportul privind finanțele țării

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni seara când va prezenta raportul privind finanțele țării, care a fost solicitat atât de către social-democrați, cât și de premierul Luca Niculescu. El a precizat că raportul „va fi unul complet, credibil, echilibrat”.
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Diana Nunuț
09 nov. 2026, 22:17, Economic
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat luni seara, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că raportul privind finanțele țării, care a fost solicitat de PSD și de premierul Luca Niculescu, va fi prezentat în a doua jumătate a săptămânii.

El a precizat că raportul va fi unul „complet, credibil, echilibrat”.

„Pot să vă asigur că pregătim un raport asupra situației financiară a țării, care va fi un raport complet, un raport credibil, un raport echilibrat, pe care, așa cum ne-a cerut și prim-ministrul Luca Niculescu, îl vom prezenta în următoarele zile”, a declarat Nazare la Antena 3 CNN.

Ministrul a menționat că raportul se află într-o stare avansată de pregătire, însă sunt așteptate datele de la toate ministerele.

„Avem raportul într-o fază avansată de pregătire. Depindem, însă, și de raportările fiecărui minister în parte, pentru că am solicitat săptămâna trecută raportări de la fiecare minister în parte. Cum le primim pe toate, le integrăm și prezentăm raportul public într-un fel în care să elucidăm aceste posibile discuții legate de situația financiară a țării, pentru că execuția bugetară a României e un bun național, nu e a unui minister, nu e a unui partid, e a României. De ea depind costurile de finanțare ale țării, care sunt foarte mari”, a mai spus Nazare. 

Care este cel mai bun indicator al situației României în prezent

În intervenția la Antena 3 CNN, ministrul Finanțelor a subliniat faptul că nivelul dobânzilor va reprezenta cel mai bun indicator al situaţiei în care se află România la momentul actual.

„De fapt și de drept, cel mai bun indicator al situației în care suntem îl reprezintă nivelul dobânzilor. Acolo vedem exact oglinda performanței României. Dacă dăm la o parte efectele crizelor internaționale care sunt, care există astăzi, o să vedem că acolo este practic oglinda performanței”, a conchis acesta. 

Comentariile sale vin după ce social-democrații şi premierul Luca Niculescu au solicitat un raport detaliat al finanţelor ţării după fostul Guvern condus de Ilie Bolojan.

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