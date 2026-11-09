„România se află în prima linie a securității europene”. Ursula von der Leyen anunță alocarea a milioane de euro pentru securitatea României la Marea Neagră

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mulțumit luni României pentru contribuția la securitatea flancului estic, subliniind rolul strategic al țării în protejarea spațiului aerian, a frontierelor și a Mării Negre.

„România se află în prima linie a securității europene și ajutați la protejarea aerului, granițelor și a Mării Negre și sunteți un partener vital pentru statele membre UE și NATO”, a declarat președinta Comisiei Europene la Cotroceni, într-o conferință de presă după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan.

„Din păcate, provocările de securitate cu care ne confruntăm nu au făcut decât să crească. Spațiul aerian deasupra Mării Negre s-a întunecat, mai ales în ultimele săptămâni, cu atacuri cu drone care au vizat nave comerciale în afara coastelor și marinari nevinovați care și-au pierdut viețile, iar alții pierduți pe mare”, a mai spus von der Leyen în cadrul conferinței de presă care a avut loc la Cotroceni, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan.

Ea a subliniat că libertatea navigației în Marea Neagră trebuie menținută și restabilită, având în vedere importanța acestei rute atât pentru economia europeană, dar și pentru securitatea alimentară globală.

„Este o rută comercială vitală pentru economia europeană și pentru securitatea globală alimentară, pentru că menține fluxul către milioane de oameni care depinde de aceste fluxuri, majoritatea în Africa”, a explicat von der Leyen.

UE va sprijini supravegherea Mării Negre

În cadrul conferinței de presă, șefa Comisiei Europene a anunțat că UE va sprijini consolidarea supravegherii în Marea Neagră, inclusiv prin utilizarea imaginilor satelitare furnizate de programul Copernicus.

„Este sprijinul imediat pe care Europa îl poate oferi pentru regiune, imediat. De asemenea, ne vom consolida securitatea în spațiul informațional. Actorii ostili fac o armă din spațiul informațional, iar incidentele cu drone sunt de cele mai multe ori dublate de manipularea informației externe și interferențe. Acestea vizează neobosit cetățenii noștri și democrațiile, semănând spaimă, incertitudine. Nu este doar o provocare în materie de comunicare, ci un risc de securitate”, a mai spus von der Leyen.

50 de milioane de euro pentru hub-ul de securitate maritimă de la Marea Neagră

În cadrul discursului său, Ursula von der Leyen a anunțat că vor fi alocate zece milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră

„Astăzi îmi face deosebită plăcere să anunț o finanțare de 10 milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare. Acest lucru vă va ajuta capacitățile de a răspunde la astfel de incidente rapid și eficient”, a spus Ursula von der Leyen.

De asemenea, ea a anunțat și alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea operaționalizării hub-ului de securitate maritimă din regiune.

„Vom accelera activitatea cu privire la hub-ul de securitate maritimă de la Marea Neagră, cu un calendar pentru finalizare și 50 de milioane de euro alocați”, a declarat șefa Comisiei Europene.

„România a devenit mai puternică în interiorul Europei și Europa a devenit mai puternică împreună cu România”, a conchis von der Leyen.

Vizita are loc după atacurile asupra navelor din Marea Neagră

Vizita șefei Comisiei Europene în România are loc pe fondul îngrijorărilor crescânde privind libertatea de navigație în Marea Neagră.

Atacurile cu drone asupra unor nave comerciale au determinat intensificarea supravegherii maritime și au readus în atenție vulnerabilitățile infrastructurii din regiune.

Pentru România, securitatea Mării Negre are o importanță directă, având în vedere rolul Portului Constanța în transportul de mărfuri și în conectarea Ucrainei cu piețele europene și internaționale.