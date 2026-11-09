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Bolojan spune că PNL are datorii din campaniile electorale din 2020 și 2024. Liderul liberal promite transparență privind cheltuielile

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că formațiunea mai are datorii din campaniile electorale din 2020 și 2024, pe care partidul trebuie să le eșaloneze și să le achite.
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09 nov. 2026, 16:19, Politic
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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni că partidul are datorii rămase atât din alegerile locale din 2020, de la patru filiale, cât și din campaniile electorale din 2024.

Liderul liberal a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că partidul trebuie să eșaloneze și să achite aceste datorii, promițând că toate informațiile despre cheltuieli vor fi făcute publice.

„PNL are datorii rămase atât din alegerile locale din 2020, de la patru filiale, cât şi din 2024, pe care trebuie să le eşaloneze, să le achite, şi, în acest sens, am luat deciziile corespunzătoare, iar în ceea ce priveşte transparenţa acestora, am mai explicat, le vom pune toate la dispoziţia opiniei publice”, a declarat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Parlament.

Liderul PNL a mai spus că partidul nu are nimic de ascuns și că este important ca publicul să știe cum au fost folosiți banii.

„Nu avem nimic de ascuns şi este normal să se ştie cât se poate de clar, cum au fost cheltuite toate sumele pe care le-am angajat, atât din donaţiile membrilor noştri, cât şi din surse publice”, a afirmat președintele liberal.

Întrebat despre valoarea datoriilor, Bolojan a precizat că, în acest moment, nu poate comunica sumele exacte, acestea depinzând de penalități și de negocierile aflate în desfășurare. Situația urmează să fie clarificată în perioada următoare, a spus acesta.

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