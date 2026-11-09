Reorganizare în PNL. Ce funcție i-ar acorda Bolojan lui Ludovic Orban, după fuziunea celor două partide

Ilie Bolojan a declarat că Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei va primi o funcție în PNL, după ce partidele celor doi lideri vor fuziona.

„La nivel național, consider că adunarea tuturor forțelor de centrul dreapta este un pas important și e mai puțin relevant ce funcție ocupă un lider sau altul, dar consider că domnul Ludovic Orban cu experiența pe care o are, cu profilul pe care și l-a creat în acești ani, va avea cu siguranță o poziție de reprezentare importantă”, a declarat Ilie Bolojan, într-un răspuns pentru MEDIAFAX.

Decizia a fost luată într-o ședință a Biroului Politic Național al PNL, duminică.Tot atunci, liberalii au discutat și despre soluțiile pe care le are PNL la dispoziție pentru a scăpa de datoriile acumulate.

Cum va arăta PNL după fuziune

Ilie Bolojan a declarat, în răspunsul pentru MEDIAFAX, că în Forța Dreptei se află mai mulți membri cu funcții de conducere în filialele din țară. Totuși, membrii partidului condus de Ludovic Orban nu au obținut procentul necesar pentru a intra în Parlament, după ultimele alegeri.

„Forța Dreptei are grupuri de consilieri în consiliile locale, în consiliile județene, în anumite județe, cum este Timiș, de exemplu, sau Vrancea, au un rol important, ca atare, în funcție de realitățile din fiecare județ și din fiecare consiliu, vom începe această colaborare”, a mai transmis președintele PNL.