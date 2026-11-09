Acționarii One United Properties au aprobat crearea unui holding pentru activele închiriate. Estimările lui Andrei Diaconescu, cofondator și co-CEO, privind cererea și evoluția prețurilor locuințelor

Acționarii One United Properties, principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, au aprobat, luni, înființarea „Holdingului de închiriere”, care va fi, în principiu, o companie care va consolida activele închiriate, va colecta chirii și care deveni un vehicul de distribuție de dividende din chirii, una dintre prioritățile anunțate de cofondatorii și executivii One United Properties acționarilor, pentru pe următorii cinci ani, la cinci ani de la intrarea pe piața de capital locală, cu ocazia Zilei Investitorului.

De amintit că în urmă cu două săptămâni, oficialii One United Properties, principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, au anunțat depășirea pragului de un milion de metri pătrați finalizați și livrați la nivelul întregului portofoliu rezidențial și de birouri.

„Ne vom consolida toate activele din veniturile din chirii într-un nou holding, care este, desigur, deținut de One United Properties sau de unul dintre afiliații noștri One United Properties. În primul rând este un standard în european, și nu doar în european, adică în țările americane și asiatice este un standard că îți consolidezi toate activele din veniturile din chirii pentru că ai mult mai multă transparență, ai mult, mult mai mult apetit, poate ca investitorii să investească în asta. România lucrează la o legislație care se numește REIT, care în țările europene și în Asia și așa mai departe, precum și în America desigur, este deja stabilită și de mare succes. Și acesta este practic primul nostru pas pentru a pune toate activele din veniturile din închiriere într-un singur coș. Și asta e ceva ce, din câte am înțeles, până acum nimeni nu a făcut-o înaintea noastră în România. Așa că și aici suntem lideri”, a declarat Claudio Cisullo, președintele Consiliului de Administrație al One United Properties, în cadrul conferinței de presă de la finalul ședinței AGEA.

Este vorba de proiectul de lege privind regimul aplicabil anumitor societăți din domeniul imobiliar, care are ca scop reglementarea anumitor categorii de societăți active în domeniul imobiliar, care se circumscriu noțiunii cunoscute la nivel global drept „REIT”, în limba engleză „Real Estate Investment Trusts / REITs”, respectiv societățile pentru investiții imobiliare („S.I.I”).

Conform punctului de pe ordinea de zi fr luni, acționarii au aprobat participarea de către Societate (cu deținere directă și/sau indirectă de 100%) la capitalul social al unei societăți pe acțiuni cu rol de holding pentru activele generatoare de venituri din închiriere ale grupului Societății („Holdingul de Închiriere”), indiferent dacă Holdingul de Închiriere va reprezenta o societate nou-înființată de Societate în acest scop sau o filială directă sau indirectă existentă a Societății ce va fi modificată pentru scopurile Holdingului de Închiriere, astfel cum va fi stabilit de Societate, în scopul unei mai bune gestionări, eficientizări și transparentizări a acestui segment de activitate, precum și aprobarea consolidării în cadrul Holdingului de Închiriere a următoarelor subsidiare directe sau indirecte ale Societății („Societățile de Proiect”), respectiv:

ONE COTROCENI PARK OFFICE S.R.L.

ONE COTROCENI PARK OFFICE FAZA 2 S.R.L.

ONE UNITED TOWER S.R.L.

ONE VICTORIEI PLAZA S.R.L.

REAL HABITAT OFFICE BUILDING S.R.L.

ONE GALLERY FLOREASCA S.A.

BUCUR OBOR S.A.

„Acest lucru oferă, de asemenea, o oportunitate pentru investitorii străini, fondurile de pensii și așa mai departe, de a investi; nu toată lumea dorește să investească în dezvoltare imobiliară și nu toată lumea vrea să investească într-un portofoliu destinat închirierii – un astfel de portofoliu are un randament clar, să spunem de șase, șapte sau cinci la sută, indiferent de valoarea exactă. Pe de altă parte, dezvoltarea imobiliară este o chestiune diferită; apetitul investițional nu este același pentru toată lumea. Acesta este un aspect pe care l-am aprobat astăzi, în cadrul ședinței consiliului nostru de administrație. Totul a fost anunțat, desigur, în timpul „Zilei Piețelor de Capital” (Capital Markets Day). Așadar, astăzi am aprobat acest lucru în cadrul adunării acționarilor”, a declarat Claudio Cisullo.

Potrivit proiectului de lege citat, REITS / S.I.I. sunt vehicule de investiții care facilitează accesul persoanelor fizice şi juridice la un portofoliu diversificat de proprietăți imobiliare. În prezent aceste societăți pentru investiții financiare sunt reglementate în majoritatea statelor din Europa (Germania, Spania, Franța, Portugalia, Grecia, Bulgaria, Belgia, Ungaria etc) şi din lume (SUA, Canada, Brazilia, China, Australia, Hong Kong, India, Japonia) şi beneficiază de diverse facilități fiscale. La momentul actual toate națiunile G-7 şi aproape două treimi din țările Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) au instituționalizat aceste entități, cu consecinţa că investitorii din întreaga lume au acum acces la portofolii de bunuri imobiliare care produc venituri. S.I.I. reprezintă un factor semnificativ în dezvoltarea economică a țărilor în care operează, datorită beneficiilor pe care le oferă. La nivel mondial, se estimează că S.I.I.-urile au o valoare totală apropiată de 3000 miliarde de euro, potrivit proiectului de lege citat.

Emisiune de obligațiuni majorată

Președintele CA al One United Properties a anunțat de asemenea, aprobarea creșterii emisiunii de obligațiuni și a dividendelor pentru acționari.

„Am discutat și am luat o decizie astăzi și în privința obligațiunilor. În aprilie 2024, acționarii noștri au aprobat o emisiune de obligațiuni în valoare de 300 de milioane de euro. Nu am recurs la această opțiune până acum, deoarece am avut alte priorități și alte mecanisme pe care le-am putut utiliza. Acum am solicitat reînnoirea acestei emisiuni de obligațiuni, majorând valoarea totală la 500 de milioane de euro. Afacerea este în creștere. Obligațiunile reprezintă, practic, un substitut pentru finanțarea bancară. Folosim varianta care este mai avantajoasă la un moment dat – fie finanțare bancară, fie obligațiuni – în funcție de condițiile existente și de alți factori. Prin urmare, este pur și simplu un instrument prin care ne gestionăm mai eficient lichiditățile și profitabilitatea”, a declarat Claudio Cisullo.

„Obligațiunile sunt utilizate, de regulă, pentru refinanțarea unor finanțări existente sau ca sursă suplimentară de capital pentru noi proiecte de dezvoltare; acesta este scopul emisiunii de obligațiuni”, a completat Andrei Diaconescu, co-fondator și co-CEO, în cadrul conferinței de presă de luni.

„Tot astăzi am aprobat dividendul ordinar de 0,47 de lei – o ușoară majorare față de nivelul anterior, de 0,46 RON. De asemenea, am decis plata unui dividend extraordinar, a cărui acordare este condiționată de îndeplinirea anumitor mecanisme care vor fi finalizate foarte curând. Acesta adaugă încă 1,42 lei, astfel încât valoarea totală a dividendelor – sub rezerva îndeplinirii condițiilor finale menționate – se ridică la aproximativ 32,7 milioane de euro. Este o sumă considerabilă, ceea ce demonstrează angajamentul companiei de a oferi valoare suplimentară acționarilor săi. În plus, am derulat și oferte publice de preluare (PTO); doar un număr mic de acționari și-au vândut acțiunile în cadrul acestor oferte, marea majoritate păstrându-le. Acesta este un semnal pozitiv pentru companie, care arată că acționarii au încredere în noi și văd potențialul de dezvoltare. Ca să fim clari, compania este în continuare subevaluată – la un preț de 33,4 RON, ea rămâne subevaluată”, a conchis președintele CA al One United Properties.

Andrei Diaconescu; „Sperăm să nu avem taxe suplimentare”

La întrebarea jurnaliștilor privind evoluția economiei din ultima perioadă și perspectivele mediului de afaceri, Andrei Diaconescu a apreciat semnele pozitive, dar și-a exprimat speranța că decidenții nu vor stabili noi taxe.

„Avem un portofoliu foarte solid de proiecte pe care le începem acum sau pe care le vom începe în curând, anul viitor. Sigur, economia ar fi putut fi într-o stare mai bună, dar cred că deficitul este mai mic, ceea ce reprezintă un semn pozitiv. Avem un guvern stabil în acest moment, iar prim-ministrul pare să facă o treabă bună. Sperăm să nu avem taxe suplimentare, deoarece acestea ar putea încetini puțin cererea. Cererea este ceva mai scăzută față de anul trecut, dar rămâne foarte puternică pe segmentul rezidențial, care este, practic, produsul nostru principal. Totuși, abordăm fiecare an cu prudență. Ne concentrăm pe locații bune și pe un produs de calitate; de obicei, acestea se vând bine, indiferent de micile dificultăți economice sau de tendințele generale”, a declarat Andrei Diaconescu.

Cofondatorul și co-CEO-ul grupului a evitat să estimeze o evoluție a cererii pe segmentul rezidențial pentru anul viitor.

„Cred că este foarte greu de prevăzut. Chiar foarte greu. Pot să vă spun că, anul acesta, cererea a fost puternic afectată de Legea Nordis, de creșterea taxelor și de instabilitate; a fost ceva mai scăzută decât anul trecut – atât pot să vă spun. Sper ca, pe viitor – dacă se opresc conflictele armate la nivel mondial și scad costurile energiei – să crească și apetitul pentru investiții”, a spus Andrei Diaconescu.

El s-a declarat „moderat optimist” în această privință.

„Practic, fiecare proiect pe care l-am lansat a atins pragul de 40% care permite începerea construcției – de fapt, mult mai mult de atât, peste 50%. Așadar, deși există, să spunem, o tendință în piață de a vedea lucrurile într-o lumină ceva mai sumbră, dacă te uiți la cifre, acestea spun o altă poveste, una mult mai bună”, a declarat Andrei Diaconescu.

De exemplu, One Floreasca Sunset – un ansamblu rezidențial și mixt situat în zona Floreasca–Barbu Văcărescu – a atins un nivel record de 75% două săptămâni, respectiv la data de 30 iunie 2026, 75% din totalul unităților aflate în construcție în cadrul ansamblului One United Properties erau deja contractate.

În ceea ce privește prețurile, oficialul estimează o creștere anuală semnificativă.

„Dacă ne uităm la prețuri, anul trecut au crescut cu 20% – un procent uriaș. Este, așadar, o creștere foarte, foarte, foarte mare. Nu cred că acest ritm de creștere se va menține, dar consider că inflația va duce întotdeauna la o majorare a prețurilor imobiliare, mai ales având în vedere nivelurile foarte scăzute din România comparativ cu țările vecine. Prin urmare, până când vom atinge un anumit platou – situat mult peste nivelul actual al prețurilor – cred că vom continua să vedem o creștere anuală, una semnificativă, a valorii activelor”, a conchis cofondatorul și co-CEO-ul grupului.