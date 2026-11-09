Trenurile din România circulă mai încet decât înainte de 1990. Ce spune Ion Simu, directorul CFR SA

Trenurile din România circulă astăzi mai încet decât în perioada de dinainte de 1990, iar timpul necesar pentru parcurgerea unor rute importante a crescut considerabil. Situația a fost semnalată în cadrul unei conferințe de presă de jurnaliști.

Întrebat despre această situație, directorul CFR SA, Ion Simu, a recunoscut că transportul feroviar a ajuns să fie mai lent decât în urmă cu câteva decenii.

Ion Simu a confirmat că, înainte de 1989 și chiar în perioada imediat următoare, durata călătoriilor era mai redusă. Acesta a explicat că principala problemă este subfinanțarea lucrărilor de întreținere a infrastructurii feroviare.

„Este adevărat ce spuneți. Înainte de ’89 și chiar după, durata de parcurs pentru un tren de la o destinație la alta era mult mai mică, pentru că întreținerea infrastructurii feroviare înseamnă bani. Bani pe care noi îi cerem an de an de la bugetul statului”, a declarat directorul CFR SA.

Potrivit acestuia, compania primește anual mai puțin de 50% din necesarul de finanțare solicitat pentru întreținerea infrastructurii feroviare. Această situație ar fi contribuit, de la un an la altul, la degradarea căii ferate, la creșterea timpilor de parcurs și la diminuarea confortului călătorilor.

„An de an, alocarea de la bugetul statului pentru întreținere este sub 50%. În aceste condiții, s-a deteriorat infrastructura an de an, ceea ce a condus la durate mari de parcurs și la un disconfort al călătorilor”, a explicat Ion Simu.

Peste 24 de miliarde de lei pentru lucrări de modernizare

Directorul CFR SA a precizat că societatea are în derulare lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare în valoare de peste 24 de miliarde de lei, fără TVA. Acesta a subliniat însă că lucrările aflate în desfășurare afectează temporar circulația trenurilor.

„Nu se poate să și lucreze, și să se meargă rapid cu trenul”, a afirmat Ion Simu, referindu-se la intervențiile de modernizare desfășurate pe diferite tronsoane.

Acesta a mai precizat că finanțarea europeană reprezintă în prezent una dintre cele mai sigure surse de bani pentru infrastructura feroviară, însă necesarul de întreținere curentă rămâne o problemă.