Lamine Yamal și Mikel Oyarzabal ratează meciul Spaniei cu Cehia din Liga Națiunilor. Când ar putea reveni cei doi în lotul campioanei mondiale

Convocați inițial pentru meciurile din noiembrie din Liga Națiunilor, Lamine Yamal și Mikel Oyarzabal și-au amânat prezentarea la lot din cauza unor probleme medicale.

Lamine Yamal a acuzat dureri la genunchiul drept după partida disputată duminică seară de FC Barcelona împotriva lui Atletico Madrid, câștigată de catalani cu 2-1, pe stadionul Metropolitano. Extrema în vârstă de 19 ani a fost supusă unor investigații medicale, iar decizia luată împreună de stafful medical a fost să rămână la Barcelona pentru a continua recuperarea.

În cazul lui Mikel Oyarzabal, atacantul lui Real Sociedad se află în ultima parte a unui episod gripal și va rămâne la San Sebastian până când își va reveni complet. Căpitanul formației basce nu a evoluat nici în partida cu Rayo Vallecano din weekend.

Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a confirmat că ambii jucători se vor alătura lotului în următoarele zile, după partida de la Praga, pentru a putea fi luați în calcul la confruntarea cu Anglia.

„Serviciile medicale ale federației se află în permanentă legătură cu medicii celor două cluburi pentru a urmări evoluția zilnică a celor doi internaționali”, a transmis RFEF.

Spania, deja calificată în sferturile de finală

Absențele celor doi nu reprezintă o problemă pentru calificarea Spaniei în faza următoare a competiției. Campioana mondială a obținut deja matematic prezența în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor, după ce a câștigat toate cele patru partide disputate până acum, acumulând 12 puncte în Grupa A3.

Miza ultimelor două întâlniri este ocuparea primului loc în grupă. Spania va juca joi, 12 noiembrie, în deplasare cu Cehia, de la ora 21:45, la Praga, iar duminică, 15 noiembrie, va primi vizita Angliei, tot de la ora 21:45, pe stadionul Metropolitano din Madrid.

Confruntarea cu Anglia, medaliată cu bronz la Cupa Mondială 2026, se anunță decisivă pentru stabilirea câștigătoarei grupei. Englezii au pierdut meciul tur cu Spania, scor 2-3, fiind la trei puncte de iberici în clasament.

Lotul Spaniei pentru meciurile cu Cehia și Anglia

Selecționerul Luis de la Fuente a convocat 27 de jucători pentru ultimele două partide din grupa Ligii Națiunilor.

Lotul anunțat inițial al campioanei mondiale:

Portari: Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Valles.

Fundași: Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Jacobo Ramón, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Dean Huijsen.

Mijlocași: Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Fermín López, Álex Baena, Pablo Barrios, Marc Roca.

Atacanți: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Ander Barrenetxea, Nico Williams, Yeremy Pino.