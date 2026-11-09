Teddy Riner, cvintuplu campion olimpic la judo, își anunță candidatura la președinția Franței

Anunțul a fost făcut într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare și într-un interviu acordat publicației Le Parisien. Riner și-a prezentat candidatura printr-un mesaj în care a făcut referire la dificultățile economice și sociale cu care se confruntă Franța. Judoka a vorbit despre îndatorarea statului, creșterea costului vieții, problemele de securitate și lipsa perspectivelor pentru tineri.

„Știu ce vor spune despre mine: că sunt nebun, că nu fac parte din sistem, că nu îi cunosc regulile și că nu am făcut niciodată politică. Dar ce înseamnă să fii nebun astăzi? Este oare nebunie să refuzi să privești cum Franța se prăbușește, zi după zi, sub povara datoriei?”, a declarat Riner în videoclipul prin care și-a anunțat candidatura.

Sportivul a continuat cu referiri la dificultățile familiilor de a face față cheltuielilor cotidiene și la problemele de siguranță din spațiul public.

Nici de dreapta, nici de stânga

În interviul acordat publicației Le Parisien, Riner a explicat că nu se identifică nici cu dreapta, nici cu stânga politică și că își dorește să devină „președintele care reconciliază și unește”. Sloganul ales pentru campanie este „La France qu’on veut” („Franța pe care ne-o dorim”).

„Nu am să stau deoparte și să privesc cum țara arde, căutând în același timp scuze. Nu am petrecut toată viața în spatele unui pupitru, dar lupta a făcut întotdeauna parte din mine”, a afirmat fostul campion.

El a adăugat că experiența din sport l-a învățat ce înseamnă să lupți, să cazi și să te ridici din nou.

„Știu ce înseamnă să lupți, să cazi și să te ridici mereu. Cunosc viața reală. Cunosc valoarea efortului autentic și a muncii care merită respect. Franța nu are nevoie de un politician profesionist care recită lecții și își petrece toată ziua certându-se. Are nevoie de bun-simț, fermitate, dreptate și de un stat care să pună lucrurile în ordine”, a transmis Riner.

Are nevoie de 500 de semnături pentru validarea candidaturii

Anunțul nu înseamnă că Riner este deja înscris oficial în cursa electorală. Pentru validarea candidaturii, legislația franceză îi impune să obțină 500 de semnături de susținere din partea unor aleși locali și naționali, distribuite în cel puțin 30 de departamente. Lista oficială a candidaților va fi stabilită după verificarea acestor condiții de către Consiliul Constituțional.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța este programat pentru 18 aprilie 2027, iar al doilea pentru 2 mai 2027. Emmanuel Macron nu poate solicita un al treilea mandat consecutiv, după ce a câștigat alegerile din 2017 și 2022.

Nu exclude participarea la Jocurile Olimpice din 2028

Intrarea în politică nu înseamnă neapărat sfârșitul carierei sportive pentru Riner. Francezul nu a exclus posibilitatea de a participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028, unde ar putea încerca să câștige a patra medalie de aur individuală.

„Dacă funcția îmi va permite și dacă francezii îmi vor da acordul”, a răspuns judoka atunci când a fost întrebat despre posibilitatea de a combina o eventuală președinție cu participarea la competiția olimpică.

La 37 de ani, Teddy Riner este unul dintre cei mai medaliați sportivi din istoria judo-ului. Palmaresul său cuprinde cinci medalii olimpice de aur, dintre care trei în competiția individuală, două medalii olimpice de bronz și 11 titluri mondiale. De asemenea, a stabilit o serie de 154 de victorii consecutive, între septembrie 2010 și februarie 2020.