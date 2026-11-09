Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, favoriți să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța, arată un sondaj

Marine Le Pen, lidera partidului Adunarea Națională (Rassemblement National – RN), ar obține între 34% și 36% din voturi în primul tur, în funcție de scenariile analizate de institutul Toluna Harris Interactive, conform Reuters.

Sondajul a fost realizat în perioada 3-5 noiembrie, pe un eșantion de 2.101 alegători.

Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului Franța Nesupusă (LFI), ar obține între 18% și 19% din voturi și s-ar califica în turul al doilea în toate cele cinci scenarii analizate.

Potrivit sondajului, Le Pen l-ar învinge fără dificultate pe Mélenchon într-o confruntare în turul al doilea.

Alegerile prezidențiale din Franța vor avea loc în 2027, când se încheie al doilea mandat al lui Emmanuel Macron.

Macron se confruntă cu o popularitate scăzută, iar partidele de centru au pierdut din susținere, pe fondul dificultăților economice și al nemulțumirilor legate de costul vieții.

Mélenchon a candidat deja de trei ori la alegerile prezidențiale, în 2012, 2017 și 2022, dar nu a reușit niciodată să ajungă în turul al doilea.

Le Pen a candidat și ea la alegerile prezidențiale din 2012, 2017 și 2022 și a fost învinsă de Macron în turul al doilea, atât în 2017, cât și în 2022.