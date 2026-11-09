Elon Musk anunță că Tesla va returna banii multor clienți Cybertruck. De ce nu mai poate onora comenzile

Anunțul a fost făcut luni, 9 noiembrie, pe platforma X, la câteva zile după ce Musk a confirmat că Tesla se pregătește să renunțe la producția Cybertruck în fabrica sa din Texas, transmite Reuters. Compania intenționează să folosească spațiul și resursele eliberate pentru a crește producția Cybercab, vehiculul autonom pe care Musk își bazează o parte importantă a strategiei de viitor.

Tesla mai are aproximativ opt luni pentru a livra comenzile

Musk a explicat că producția Cybertruck va continua până la jumătatea anului 2027, însă compania nu va reuși să livreze toate vehiculele comandate. „Vom încerca să producem cât mai multe înainte de închiderea liniei, peste aproximativ opt luni, dar va trebui să returnăm avansurile multor oameni”, a transmis directorul Tesla pe X.

Inițial, miliardarul anunțase că fabrica va introduce un schimb suplimentar pentru a accelera livrările. Măsura urmărește reducerea numărului de comenzi restante până în iunie sau iulie 2027, când linia de producție urmează să fie demontată pentru extinderea capacităților dedicate Cybercab. Tesla nu a precizat câte comenzi Cybertruck sunt încă nefinalizate, câți clienți vor primi banii înapoi sau când vor începe rambursările.

The Cybertruck order rate far exceeds our production rate. We will try to make as many as possible before shutting down the line in about 8 months, but will have to return deposits for a lot of people. This is not a case of Cybertruck being unprofitable, as has been misreported by legacy media, but rather that the opportunity cost of the complexity of Cybertruck is vastly outweighed by the value of incremental Cybercab production. — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2026

Paradoxul Cybertruck: vânzări slabe, dar comenzi peste capacitatea rămasă

Anunțul vine după mai mulți ani în care Cybertruck nu a reușit să atingă așteptările comerciale ale lui Musk. Modelul, prezentat pentru prima dată în 2019, a început să fie livrat clienților la sfârșitul anului 2023. Designul său angular și caroseria din oțel inoxidabil l-au transformat într-unul dintre cele mai discutate vehicule electrice. Succesul comercial a fost însă mult sub estimările inițiale.

Potrivit datelor Kelley Blue Book, Tesla a vândut 20.237 de exemplare Cybertruck în Statele Unite în 2025, cu 48% mai puține decât în anul precedent. Prin comparație, Musk anticipase anterior că vânzările modelului ar putea ajunge la 250.000 de unități anual. Cybertruck a avut și probleme de calitate, mai multe campanii de rechemare în service și dificultăți de comercializare pe piețele din afara Statelor Unite.

Declarația lui Musk despre comenzile restante nu contrazice neapărat vânzările slabe. Tesla a decis deja să închidă linia de producție, astfel că timpul rămas pentru fabricarea vehiculelor este limitat. Miliardarul nu a prezentat însă date care să permită verificarea independentă a numărului actual de comenzi.

Cybercab va lua locul Cybertruck în fabrica din Texas

Renunțarea la Cybertruck face parte din schimbarea de direcție pe care Tesla încearcă să o accelereze. Compania își concentrează tot mai multe resurse asupra vehiculelor autonome, inteligenței artificiale și roboticii, domenii pe care Musk le consideră esențiale pentru dezvoltarea viitoare a afacerii.

Cybercab este un robotaxi electric cu două locuri, conceput pentru transportul autonom al pasagerilor. Tesla intenționează să extindă producția acestuia folosind inclusiv capacitățile industriale ocupate în prezent de Cybertruck.

Schimbarea presupune renunțarea la unul dintre cele mai ambițioase proiecte auto ale companiei, la mai puțin de patru ani de la începerea livrărilor. Deși Musk a vorbit despre închiderea liniei din Texas, Tesla nu a prezentat un plan pentru reluarea producției Cybertruck într-o altă fabrică. Până atunci, compania va continua să producă vehiculele comandate, urmând să restituie avansurile clienților pentru care nu va putea asigura livrarea.