Modelele AI chinezești aproape gratuite rivalizează cu cele americane de top în atacurile cibernetice. Ce arată testele

Compania Vals, specializată în evaluarea inteligenței artificiale, a testat capacitatea mai multor modele AI de a pătrunde în rețele de calculatoare simulate, scrie WIRED. Rezultatele arată că diferența dintre sistemele avansate, disponibile doar unor parteneri autorizați, și modelele care pot fi descărcate de oricine s-a redus considerabil.

DeepSeek a îndeplinit 73% dintre obiectivele unui atac simulat

Cercetătorii au construit două scenarii care reproduceau infrastructura informatică a unor companii. În primul, modelele trebuiau să pătrundă într-o rețea corporativă accesibilă prin intermediul unui site public. Al doilea scenariu era mai dificil. Sistemele AI trebuiau să compromită rețeaua unei companii pentru a obține ulterior acces la infrastructura unei alte organizații.

Introducing GPT‑6 Cyber: a major advance in security research that pairs stronger capabilities with better model alignment. The model powered the Linux kernel research we announced yesterday, and security teams at companies like Mozilla, Palo Alto Networks, Calif, and Cisco—alongside our own at OpenAI—are already putting it to work. GPT-6 Cyber is available to select Daybreak Red customers and we are expanding access over time. https://t.co/Nzab3Z1Td6 — OpenAI (@OpenAI) November 5, 2026

Modelul OpenAI GPT-6 Sol Daybreak, disponibil printr-un program cu acces restricționat, a obținut cele mai bune rezultate, îndeplinind aproximativ 81% dintre obiective. DeepSeek, un model chinezesc cu parametri disponibili public, a reușit să finalizeze 73% dintre sarcini.

În unele probe, DeepSeek a obținut rezultate comparabile sau chiar ușor superioare sistemului american. Diferențele au devenit mai evidente în scenariul complex, care presupunea trecerea dintr-o rețea în alta. Aici, modelul OpenAI a îndeplinit 27 dintre cele 31 de obiective, iar DeepSeek, 21. Testele nu au implicat atacarea unor companii reale, ci infrastructuri controlate, construite special pentru evaluare.

Un atac simulat poate costa doar câțiva dolari

Una dintre cele mai importante constatări privește costul utilizării inteligenței artificiale în asemenea operațiuni. Potrivit Vals, executarea unei tentative cu DeepSeek a necesitat cheltuieli de aproximativ 2-3 dolari pentru procesarea datelor. Prin comparație, operațiunile realizate cu GPT-6 Sol au costat între 17 și 46 de dolari.

Diferența este importantă deoarece modelele cu parametri publici pot fi rulate inclusiv pe infrastructura proprie, fără a depinde permanent de accesul oferit de o companie dezvoltatoare. Această accesibilitate poate ajuta specialiștii în securitate să identifice vulnerabilități, dar permite și utilizarea acelorași instrumente în scopuri ilegale. Rayan Krishnan, directorul general al Vals, consideră că prețurile reduse oferă un avantaj inclusiv companiilor care vor să își testeze și să își protejeze sistemele.

Restricționarea modelelor avansate ar putea să nu mai fie suficientă

Companii precum OpenAI și Anthropic au limitat accesul la unele dintre cele mai performante sisteme AI pentru securitate cibernetică. Strategia urmărește să ofere specialiștilor în apărare timp pentru descoperirea și remedierea vulnerabilităților, înainte ca asemenea capacități să devină disponibile pe scară largă.

Anthropic gave Claude Mythos to 13 big US firms, and the security holes they found and disclosed more than doubled. Through Project Glasswing, Apple, Microsoft, Google, Nvidia, JPMorganChase and eight others got Mythos Preview in April, a model that finds software flaws and writes working exploits. On CAISI’s ExploitBench it scores 57.2, ahead of GPT-5.5 at 40.7 and Claude Opus 4.8 at 38.1. Chinese firms are barred, so a new paper compares the 13 with 267 Chinese tech firms. The 13 disclosed about 120% more flaws, roughly 36 extra per firm a month on a base of 29. Their own security teams went from about 4 finds a month to 32. Bug bounty hunters who worked on their code moved to other companies’ software. Jamie Dimon’s JPMorganChase is the one bank in the club. Anthropic picked the firms, and the paper counts disclosed flaws only. Against 26 large non-Chinese firms the gain shrinks to about 40%. Cyber defense is now a membership perk. Paper: Does Frontier AI Strengthen Cyber Defense? Evidence from Project Glasswing https://t.co/ZBwQoVM0nE — NeuralLoot (@neuralloot) November 5, 2026

Anthropic a lansat în aprilie programul Project Glasswing, prin care a permis unor organizații selectate să utilizeze modele avansate pentru identificarea problemelor de securitate. Noile rezultate sugerează că această perioadă de avantaj ar putea fi mai scurtă decât se anticipa. Totuși, cercetarea nu demonstrează că modelele „open” sunt la fel de performante în orice situație. Testele au acoperit doar două medii simulate, iar sistemele analizate au avut rezultate diferite.

Experții avertizează asupra unei noi etape în securitatea informatică

Dezvoltarea rapidă a modelelor AI permite automatizarea unor activități care anterior necesitau specialiști cu experiență. Printre acestea se numără identificarea vulnerabilităților din software, analizarea configurațiilor de rețea și verificarea unor posibile căi de acces.

Alex Zenla, cofondatorul companiei de securitate Edera, consideră că modelele cu parametri publici sunt deja capabile să contribuie la atacuri informatice avansate. El avertizează însă că laboratoarele americane ar putea deține sisteme mai performante, care nu au fost lansate public.