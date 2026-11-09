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Modelele AI chinezești aproape gratuite rivalizează cu cele americane de top în atacurile cibernetice. Ce arată testele

Instrumentele de inteligență artificială disponibile public au ajuns să execute operațiuni informatice complexe la costuri foarte mici. Un experiment arată că unele modele chinezești se apropie de performanțele sistemelor americane cu acces restricționat. 
Modelele AI chinezești aproape gratuite rivalizează cu cele americane de top în atacurile cibernetice. Ce arată testele
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
09 nov. 2026, 10:13, Social
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Compania Vals, specializată în evaluarea inteligenței artificiale, a testat capacitatea mai multor modele AI de a pătrunde în rețele de calculatoare simulate, scrie WIRED. Rezultatele arată că diferența dintre sistemele avansate, disponibile doar unor parteneri autorizați, și modelele care pot fi descărcate de oricine s-a redus considerabil.

DeepSeek a îndeplinit 73% dintre obiectivele unui atac simulat

Cercetătorii au construit două scenarii care reproduceau infrastructura informatică a unor companii. În primul, modelele trebuiau să pătrundă într-o rețea corporativă accesibilă prin intermediul unui site public. Al doilea scenariu era mai dificil. Sistemele AI trebuiau să compromită rețeaua unei companii pentru a obține ulterior acces la infrastructura unei alte organizații.

Modelul OpenAI GPT-6 Sol Daybreak, disponibil printr-un program cu acces restricționat, a obținut cele mai bune rezultate, îndeplinind aproximativ 81% dintre obiective. DeepSeek, un model chinezesc cu parametri disponibili public, a reușit să finalizeze 73% dintre sarcini.

În unele probe, DeepSeek a obținut rezultate comparabile sau chiar ușor superioare sistemului american. Diferențele au devenit mai evidente în scenariul complex, care presupunea trecerea dintr-o rețea în alta. Aici, modelul OpenAI a îndeplinit 27 dintre cele 31 de obiective, iar DeepSeek, 21. Testele nu au implicat atacarea unor companii reale, ci infrastructuri controlate, construite special pentru evaluare.

Un atac simulat poate costa doar câțiva dolari

Una dintre cele mai importante constatări privește costul utilizării inteligenței artificiale în asemenea operațiuni. Potrivit Vals, executarea unei tentative cu DeepSeek a necesitat cheltuieli de aproximativ 2-3 dolari pentru procesarea datelor. Prin comparație, operațiunile realizate cu GPT-6 Sol au costat între 17 și 46 de dolari.

Diferența este importantă deoarece modelele cu parametri publici pot fi rulate inclusiv pe infrastructura proprie, fără a depinde permanent de accesul oferit de o companie dezvoltatoare. Această accesibilitate poate ajuta specialiștii în securitate să identifice vulnerabilități, dar permite și utilizarea acelorași instrumente în scopuri ilegale. Rayan Krishnan, directorul general al Vals, consideră că prețurile reduse oferă un avantaj inclusiv companiilor care vor să își testeze și să își protejeze sistemele.

Restricționarea modelelor avansate ar putea să nu mai fie suficientă

Companii precum OpenAI și Anthropic au limitat accesul la unele dintre cele mai performante sisteme AI pentru securitate cibernetică. Strategia urmărește să ofere specialiștilor în apărare timp pentru descoperirea și remedierea vulnerabilităților, înainte ca asemenea capacități să devină disponibile pe scară largă.

Anthropic a lansat în aprilie programul Project Glasswing, prin care a permis unor organizații selectate să utilizeze modele avansate pentru identificarea problemelor de securitate. Noile rezultate sugerează că această perioadă de avantaj ar putea fi mai scurtă decât se anticipa. Totuși, cercetarea nu demonstrează că modelele „open” sunt la fel de performante în orice situație. Testele au acoperit doar două medii simulate, iar sistemele analizate au avut rezultate diferite.

Experții avertizează asupra unei noi etape în securitatea informatică

Dezvoltarea rapidă a modelelor AI permite automatizarea unor activități care anterior necesitau specialiști cu experiență. Printre acestea se numără identificarea vulnerabilităților din software, analizarea configurațiilor de rețea și verificarea unor posibile căi de acces.

Alex Zenla, cofondatorul companiei de securitate Edera, consideră că modelele cu parametri publici sunt deja capabile să contribuie la atacuri informatice avansate. El avertizează însă că laboratoarele americane ar putea deține sisteme mai performante, care nu au fost lansate public.

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