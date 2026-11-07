Poate fi atacat de hackeri un frigider inteligent din locuință? Ce spun specialiștii

Mulți retaileri din Europa au anunțat în această săptămână că incidente IT au afectat frigiderele și congelatoarele din zeci de magazine din Europa, provocând o creștere neașteptată a temperaturii acestora și alterarea alimentelor.

Acest potențial atac vine în urma unui incident similar petrecut în Franța în luna octombrie, când poliția a declarat că hackerii au preluat controlul asupra sistemelor de răcire din sute de supermarketuri, ridicând temperaturile până la 50 de grade Celsius și provocând incendii și pierderi de alimente.

Ar putea cei care dețin un frigider conectat la internet să fie următoarele victime?

Frigiderele se numărau odată printre cele mai simple aparate electrocasnice, vulnerabile doar dacă cineva le lăsa ușa deschisă.

Însă, în era tehnologiei inteligente, frigiderul se alătură acum altor dispozitive mecanice conectate la rețeaua Wi-Fi.

Posibilitatea de a monitoriza și controla un frigider de la distanță poate fi convenabilă, mai ales când ești plecat de acasă. Dar există temeri că aceleași funcții utile ar putea fi folosite într-un atac cibernetic.

Realitatea este, scriu jurnaliștii britanici de la The Independent, că orice dispozitiv care utilizează internetul poate fi, potențial, ținta hackerilor.

În 2015, cercetătorii de la o conferință din Las Vegas au folosit un frigider inteligent pentru a demonstra cum pot fi compromise aceste dispozitive.

Indiferent dacă frigiderul este conectat direct la rețeaua de internet de acasă sau prin intermediul unei aplicații sau al unui serviciu cloud, acesta ar putea fi expus riscului. Hackerii sunt de obicei interesați să fure date, să folosească dispozitivele pentru a accesa o rețea mai mare sau să perturbe serviciile, motiv pentru care dispozitivele inteligente sunt ținta atacurilor.

Ce poate face un hacker dacă îmi accesează frigiderul?

Poate părea că un hacker nu are prea mult de câștigat din spargerea unui frigider, dar odată intrat în sistem, acesta poate, potențial, fie să controleze dispozitivul, fie să colecteze informații de pe acesta.

Dispozitivele dotate cu camere pot capta imagini și sunet, în timp ce un router compromis poate dezvălui orice informație care trece prin rețea.

În cazul unor atacuri mai grave, hackerii ar putea folosi dispozitive slab securizate pentru a accesa alte sisteme din rețea sau pentru a fura informații personale din conturile online.

Totuși, specialiștii atrag atenția că atacurile informatice vizează în principal routerele și infrastructura conectată, nu neapărat aparatele electrocasnice individuale.