Primarii ar putea fi obligați să urmeze cursuri de administrație. Propunerea unui fost edil pentru reforma administrației locale

Măsura este inclusă într-un proiect amplu de reformă a administrației publice locale, care prevede, printre altele, comasarea voluntară a comunelor cu mai puțin de 2.000 de locuitori, reorganizarea țării în opt regiuni și înființarea unui fond de aproape 900 de milioane de lei pentru sprijinirea zonelor mai puțin dezvoltate.

Proiectul transmis redacției de George Pădure cuprinde zece capitole și abordează mai multe direcții de reformă, de la reorganizarea teritorială și autonomia financiară a administrațiilor locale până la dezvoltarea rurală, turism, digitalizare și profesionalizarea aleșilor locali.

Una dintre propunerile fostului edil vizează pregătirea celor care conduc administrațiile locale. Potrivit documentului, primarii și președinții de consilii județene ar trebui să urmeze programe de formare în domenii precum managementul administrației publice, finanțele locale, achizițiile publice, legislația, etica, transparența și digitalizarea.

Proiectul include și evaluarea competențelor administrative ale aleșilor locali. George Pădure consideră că pregătirea în aceste domenii este importantă pentru gestionarea eficientă a comunităților și pentru utilizarea corespunzătoare a resurselor publice.

Cum ar putea fi reorganizate comunele din România

O altă componentă importantă a proiectului se referă la reorganizarea teritorială. George Pădure propune comasarea voluntară a comunelor cu mai puțin de 2.000 de locuitori și estimează că, printr-un astfel de proces, numărul acestora ar putea ajunge la aproximativ 1.800–2.000.

Fostul primar susține că reforma nu ar trebui să se limiteze la unirea unor unități administrativ-teritoriale, ci să facă parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare a administrației. În acest sens, documentul propune și împărțirea României în opt regiuni, care să aibă atribuții administrative și economice extinse.

Pentru reducerea diferențelor dintre zonele dezvoltate și cele cu resurse mai puține, proiectul prevede înființarea unui Fond Național de Echilibrare Teritorială. Potrivit estimărilor prezentate de autor, fondul ar putea dispune de aproximativ 880 de milioane de lei anual, bani destinați susținerii regiunilor mai puțin dezvoltate.

Ce propune pentru București și Ilfov

Proiectul include și o propunere privind administrarea Bucureștiului și a județului Ilfov. George Pădure susține necesitatea unei structuri metropolitane comune, conduse de un primar general ales direct și de un consiliu metropolitan.

În această formulă, sectoarele Capitalei ar urma să păstreze atribuții la nivel local, în timp ce problemele care privesc întreaga zonă metropolitană ar fi gestionate printr-o structură comună.

Documentul abordează și dezvoltarea turismului prin conceptul „Atracția creează Destinația”. Fostul edil propune dezvoltarea unor mari centre culturale, de convenții și sportive, amplasate în câteva zone ale țării. Ideea prezentată de acesta este că atracțiile de anvergură ar putea aduce vizitatori și ar stimula investițiile în hoteluri, restaurante și alte servicii, contribuind astfel la crearea de locuri de muncă.

George Pădure spune că a transmis proiectul ministrului Daniel Zamfir

George Pădure afirmă că a elaborat proiectul în toamna anului 2025, după discuții cu mai mulți colegi și prieteni. Fostul primar susține că documentul cuprinde aproximativ 50 de pagini și că propunerile sale sunt mai ample decât măsurile privind comasarea unor unități administrativ-teritoriale discutate în prezent.

Pădure spune că nu a transmis proiectul Guvernului aflat atunci în funcție (Guvernul Bolojan n.r.), deoarece a așteptat clarificarea situației politice. Potrivit acestuia, la aproximativ o săptămână după căderea Guvernului, în luna mai, i-a transmis documentul lui Daniel Zamfir, fost coleg al său, care ocupă în prezent funcția de ministru al Economiei.

Fostul edil afirmă că are încredere că propunerile sale vor fi puse în aplicare și îl menționează în acest context pe Luca Niculescu. El susține că reforma administrației nu ar trebui făcută fragmentat, ci printr-un pachet mai amplu de măsuri, care ar putea fi însă prioritizate și implementate în etape.

George Pădure consideră că reorganizarea administrației locale ar trebui să urmărească dezvoltarea economică a comunităților și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni. În opinia sa, opoziția unor primari față de comasarea localităților nu ar trebui să împiedice adoptarea unor măsuri de reformă.