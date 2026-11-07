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Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei vor vizita Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă la o zi după repornirea Unității 1

Premierul Luca Niculescu şi ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, vor vizita sâmbătă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Această vizită vine în contextul în care, vineri după-amiază, Unitatea 1 a fost resincronizată la sistemul energetic național.
Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei vor vizita Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă la o zi după repornirea Unității 1
Ioana Târziu
07 nov. 2026, 07:47, Politic
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Vizita lui Niculescu și a lui Chisăliță, după repornirea Unității 1

În urmă cu o zi, Unitatea 1 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă a fost repornită, după ce aceasta a fost închisă în luna iulie.

Vineri, la ora 18:21, Unitatea 1 de la Cernavodă livra deja 191 MW din totalul producției de 6.252 MW.

Capacitatea maximă a reactorului, care ar urma să ajungă sâmbătă, este de 700 MW.

La ora 16:27, datele Transelectrica indicau o producție de 42 MW din energie nucleară, reprezentând 0,74% din producția totală de electricitate a României, care se ridica în acel moment la 5.651 MW.

Trei luni de când ambele reactoare au fost oprite

Aceasta reprezintă prima cantitate de energie nucleară livrată în rețeaua națională după aproape trei luni în care ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite.

Repornirea Unității 1 a Centralei de la Cernavodă a fost programată după ce, în urma verificărilor de amploare efectuale, specialiștii autorității naționale de reglementare și control în domeniul nuclear, Comisiei Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) au constatat îndeplinirea condițiilor pentru ieșirea din starea de oprire garantată și a permis inițierea etapelor de repornire, după cum a declarat președintele CNCAN, Cantemir Marian Ciurea-Ercău, joi, la solicitarea Mediafax.

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