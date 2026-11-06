Primele declarații ale șefului Nuclearelectrica după repornirea Unității 1 de la Cernavodă. Mihai Gioară: „Această perioadă ne-a arătat că trebuie să ne pregătim pentru scenarii extreme”

România beneficiază din nou de energia electrică produsă din surse nucleare după repornirea cu succes a Unității 1 de la Cernavodă, operată de Nuclearelectrica.

România se află în stare de alertă energetică din 1 august, după închiderea primei unități de la Cernavodă din cauza debitului redus al Dunării, pe 28 iulie, care a dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de la Porțile de Fier, care contribuie, la nivel multianual, cu 10-15% din energia națională.

Centrala de la Cernavodă, oprită integral pe 13 august, asigură, cu cele două reactoare care au o capacitate instalată de aproximativ 700 MW fiecare, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României, în condiții normale de funcționare.

„Vom analiza cu toată seriozitatea măsurile de adaptare necesare”

„Ne bucurăm că nivelul Dunării ne-a permis reconectarea Unității 1 la rețea. Această perioadă ne-a aratăt că trebuie să ne pregătim pentru scenarii extreme, tot mai frecvente în contextul schimbărilor climatice, și vom analiza cu toată seriozitatea măsurile de adaptare necesare. Le mulțumesc colegilor care au rămas mobilizați pe întreaga perioadă a opririi și au asigurat, în fiecare moment, securitatea nucleară a instalațiilor. Profesionalismul și dedicarea echipei Nuclearelectrica față de misiunea de a asigura energie curată pentru România sunt garanția că mergem înainte cu încredere”, a declarat directorul general al Nuclearelectrica, într-un comentariu la solicitarea Mediafax.

Mihai Gioară a preluat conducerea companiei din 3 octombrie, după ce fostul director general, Cosmin Ghiță, a renunțat la mandat.

La ora 18:21, Unitatea 1 de la Cernavodă livra deja 191 MW din totalul producției de 6.252 MW. Capacitatea maximă a reactorului, care ar urma să ajungă sâmbătă, este de 700 MW.

La acea oră, dat fiind consumul ridicat, de 8.027 MW, România importa încă 1.775 MW

Cea mai mare cotă o aveau hidrocarburile (33,74% – 2109 MW), urmată de hidro (27,28% – 1705 MW)

La ora 16:27, datele Transelectrica indicau o producție de 42 MW din energie nucleară, reprezentând 0,74% din producția totală de electricitate a României, care se ridica în acel moment la 5.651 MW.

Este prima cantitate de energie nucleară livrată în rețeaua națională după aproape trei luni în care ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite.

Repornirea Unității 1 a Centralei de la Cernavodă a fost programată după ce, în urma verificărilor de amploare efectuale, specialiștii autorității naționale de reglementare și control în domeniul nuclear, Comisiei Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) au constatat îndeplinirea condițiilor pentru ieșirea din starea de oprire garantată și a permis inițierea etapelor de repornire, după cum a declarat președintele CNCAN, Cantemir Marian Ciurea-Ercău, joi, la solicitarea Mediafax.