Repornirea Unității 1 de la Cernavodă, inițiată după aprobarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Cantemir Marian Ciurea-Ercău: Continuăm verificările și pentru Unitatea 2

Primul reactor al Centralei de la Cernavodă, oprit în stare sigură acum peste trei luni din cauza debitului foarte redus al Dunării, va fi resincronizat la sistemul energetic național vineri, la ora 13:00

Nuclearelectrica a anunțat joi că, în urma întrunirii condițiilor minime necesare, miercuri au fost demarate acțiunile specifice pentru pornirea Unității 1 a CNE Cernavodă, oprită după scăderea accentuată a nivelului Dunării la gura de captare a centralei pentru răcirea reactoarelor, din cauza secetei din bazinul Dunării.

România se află în stare de alertă energetică din 1 august, după închiderea primei unități de la Cernavodă din cauza debitului redus al Dunării, pe 28 iulie, care a dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de la Porțile de Fier, care contribuie, la nivel multianual, cu 10-15% din energia națională.

Centrala de la Cernavodă, operată de Nuclearelectrica oprită integral pe 13 august, asigură, cu cele două reactoare care au o capacitate instalată de aproximativ 700 MW fiecare, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României, în condiții normale de funcționare.

Din cauza temperaturilor scăzute din ultimele zile, consumul de energie electrică al României a depășit pragul de 8.000 MW

Președintele CNCAN, Cantemir Marian Ciurea-Ercău, a detaliat în declarația pentru Mediafax tipul verificărilor derulate la Cernavodă înainte ca specialiștii în domeniul nuclear să conchidă că Unitatea 1 poate fi repornită.

„CNCAN a verificat, prin inspecții și evaluări, activitățile desfășurate în perioada opririi neplanificate a Unității 1 de la Cernavodă, provocată de nivelul scăzut al Dunării. Verificările au vizat rezultatele lucrărilor, configurația sistemelor cu funcții de securitate nucleară și respectarea limitelor și condițiilor tehnice de operare. În urmă acestor verificări, CNCAN a constatat îndeplinirea condițiilor pentru ieșirea din starea de oprire garantată și a permis inițierea etapelor de repornire”, a declarat Cantemir Marian Ciurea-Ercău, la solicitarea Mediafax.

Nu este cert în prezent când va fi repornit și al doilea reactor, care ar aduce în sistem încă 700 MW.

„Continuăm verificările și pentru Unitatea 2, dar nu putem spune cu certitudine momentul repornirii ei. Trebuie să existe o certitudine că nivelul apei va rămâne la o valoare care să asigure funcționarea pe termen lung a ambelor unități și acest lucru încă se mai monitorizează”, a precizat președintele CNCAN, la întrebarea Mediafax.

Potrivit informării transmise joi de Mihai Gioară, directorul general al Nuclearelectrica, la BVB funcționarea Unității 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspirație. Prin urmare, pornirea Unității 2 depinde de o creștere susținută a nivelului Dunării. Odată îndeplinite aceste condiții, Unitatea 2 va putea fi repornită și sincronizată ulterior la SEN.