Credite cu dobândă de 1,9% pentru fermierii români. Ministerul Agriculturii pregătește două noi programe de finanțare

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că instituția pregătește două instrumente de finanțare inspirate de programul „Creditul Fermierului”, implementat în 2024.

Potrivit ministrului, noile mecanisme ar urma să permită accesarea unor credite cu dobândă fixă de 1,90%, în timp ce comisioanele bancare ar fi achitate de Ministerul Agriculturii pentru o perioadă de cinci ani.

Măsurile urmăresc facilitarea accesului agricultorilor la finanțare, într-un context în care costurile bancare pot pune presiune asupra activității exploatațiilor agricole.

Florin Barbu a subliniat și necesitatea unei colaborări mai strânse între bănci și fermieri, astfel încât dificultățile financiare să poată fi identificate înainte să afecteze capacitatea de rambursare a împrumuturilor.

Ministrul le-a recomandat agricultorilor să își planifice riguros investițiile și să apeleze la specialiști în elaborarea planurilor de afaceri, apreciind că disciplina financiară reprezintă aproximativ 30% din economia unei afaceri.

Investițiile în procesarea alimentelor românești, o prioritate

În cadrul conferinței organizate de Clubul Fermierilor Români, ministrul a insistat asupra necesității dezvoltării industriei alimentare și a integrării producției vegetale cu sectorul zootehnic.

Florin Barbu a prezentat exemplul unei unități de procesare a cărnii care beneficiază de sprijin prin programul INVESTALIM. Potrivit acestuia, antreprenorul i-a transmis că investițiile susținute de stat au redus de la 15 la cinci ani perioada necesară dezvoltării fabricii.

Ministrul a susținut că dezvoltarea lanțului de producție, procesare și comercializare este esențială pentru securitatea alimentară și stabilitatea economică a României.

El a afirmat că acest lanț economic contribuie cu 60% la veniturile bugetului de stat, fără a prezenta în comunicat detalii privind calculul procentului.

Extinderea irigațiilor ar putea crește semnificativ producția agricolă

O altă direcție prioritară anunțată de Ministerul Agriculturii este continuarea investițiilor în infrastructura de irigații, considerate esențiale pentru reducerea efectelor secetei.

Florin Barbu a arătat că România dispune de aproximativ 830.000 de hectare în sistem irigat, unde producțiile medii de 10-12 tone la hectar ar permite obținerea a aproape 10-11 milioane de tone de produse agricole, potrivit estimărilor prezentate de ministru.

Oficialul a susținut că dublarea suprafeței irigabile ar putea contribui la creșterea substanțială a producției naționale.

Acesta a reamintit facilitățile oferite fermierilor pentru irigații: apă gratuită, investiții în infrastructură, fonduri europene pentru reabilitare, decontarea a 50% din costurile energiei electrice utilizate la irigat și finanțarea integrală a panourilor fotovoltaice eligibile.

Potrivit ministrului, aceste măsuri au contribuit la rezultatele agricole obținute de România în acest an, în pofida episoadelor repetate de secetă.