Consiliul Concurenței a câștigat primul litigiu cu una dintre cele zece bănci amendate, în seria de procese deschise pentru suspendarea aplicării deciziei privind stabilirea ROBOR – SURSE EXCLUSIVE

Autoritatea națională de reglementare în domeniul concurenței are câștig de cauză în primul litigiu în care judecătorii s-au pronunțat, din seria de zece procese prin care băncile participante la stabilirea ROBOR au cerut instanței să suspende executarea deciziei Consiliului Concurenței prin care au fost amendate cu peste 700 de milioane de euro până la finalizarea tuturor căilor de recurs în justiție, potrivit surselor Mediafax apropiate procesului.

Este vorba de litigiu deschis de CEC Bank, al doilea în ordinea termenului de judecată, dar primul în care judecătorii sau pronunțat.

Primul proces, deschis de BRD – Groupe Société Générale, rămăsese în pronunțare pentru miercuri, 5 noiembrie, dar care s-a amânat cu săptămâni.

Procesele intentate de bănci au debutat miercuri, cu BRD, și continuă joi, cu CEC Bank, pronunțările instanțelor privind suspendarea executării deciziei Consiliului Concurenței fiind așteptate săptămânile următoare, după cum declarase Bogdan Chirițoiu, în exclusivitate pentru Mediafax săptămâna trecută.

Potrivit procedurii, așa cum a explicat șeful Consiliului Concurenței, în cazul în care instanța hotărăște să respingă suspendarea deciziei, băncile au la dispoziție o lună pentru a vira cuantumul amenzii aplicate.

Traseul deciziei

Decizia Plenului Consiliului Concurenței de amendare a băncilor a fost primită la finalul lunii septembrie, în termenul maxim de patru luni pe care l-au avut responsabilii autorității dispoziție pentru a o redacta.

Unele din cele zece bănci vizate de decizia de sancționare au anunțat public că o resping și o vor contesta.

Plenul Consiliului Concurenței a decis, așa acum a anunțat pe 7 iunie, sancționare a zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro), cea mai mare amendă din istoria instituției, pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Băncile participante la stabilirea ROBOR și-au urmărit cotațiile și, chiar dacă nu au avut o înțelegere de timp cartel, comunicările dintre ele au dus la vicierea indicelui, ceea ce are un impact asupra creditelor în lei, a explicat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, într-o conferință de presă privind decizia Plenului.

Amenzile aplicate celor zece bănci:

Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;

BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;

Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;

Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;

Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;

Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;

CEC Bank SA: 332,98 milioane lei;

UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;

Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

Ce a urmărit investigația

Investigația a fost declanșată la sfârșitul anului 2022 și a parcurs toate procedurile de analiză și control, inclusiv etapa obligatorie de avizare prevăzută în cadrul mecanismului de cooperare cu Comisia Europeană, având în vedere constatarea încălcării TFUE, potrivit oficialilor Consiliului.

Inspecțiile Consiliului Concurenței s-au derulat în cadrul investigației privind posibile înțelegeri între cele 10 bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, la un nivel cât mai ridicat, în cadrul procedurii de „fixing” (stabilirea ratelor de referință pentru ROBOR și ROBID).

Astfel, investigația a vizat activitatea băncilor pe piața monetară interbancară desfășurată în cadrul procedurii de fixing, precum și cea desfășurată în intervalul de 15 minute după efectuarea „fixingului”, respectiv atragerea și plasarea depozitelor interbancare de către băncile participante la stabilirea ratelor de referință ROBOR/ROBID la nivel național.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare ce influențează calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice (inclusiv entități ale statului, precum autorități publice locale), dar și calculul dobânzilor pentru persoanele fizice care au credite acordate anterior anului 2019 și nu au făcut cerere să treacă la IRCC.