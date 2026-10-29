Au început procesele deschise de cele zece bănci amendate de Consiliul Concurenței pentru suspendarea aplicării deciziei autorității. Așteptările președintelui Bogdan Chirițoiu

Procesele intentate de bănci au debutat miercuri, cu BRD, și continuă joi, cu CEC Bank, pronunțările instanțelor privind suspendarea executării deciziei Consiliului Concurenței fiind așteptate săptămânile următoare, a declarat Bogdan Chirițoiu, pentru Mediafax.

„Nu văd niciun motiv de a secretiza lucrurile, n-are nimeni ceva de ascuns”

Reporter: Ce se întâmplă cu decizia de amendare a băncilor, în ce stadiu este aplicarea acesteia, a fost acesta atacată?

Bogdan Chirițoiu: Într-adevăr, a început seria de procese pentru suspendarea deciziei. Deci, în următoarea săptămână, două săptămâni, Curtea de Apel București va decide dacă băncile trebuie să plătească acum sancțiunea, cum se întâmplă de obicei, sau dacă ea va fi suspendată până la finalizarea procesului de fond, ceea ce va dura destul de mult. Fiecare bancă are un proces separat. Avem zece bănci sancționate, zece procese. Astăzi a fost primul proces, cu BRD, iar pronunțarea a fost stabilită pentru săptămâna viitoare. Mâine avem al doilea proces, cu CEC. Noi am solicitat să fie publice procesele și s-a admis acest lucru la BRD. Și eu sper că, în general, păi, normal, adică nu văd motivul de secretizare, e normal ca procesele să fie publice. În afară de CEC, toate celelalte bănci au cerut să fie procesele secrete. Dar noi azi am cerut instanței, și a acceptat instanța, ca în cazul BRD-ului să fie procesul public și eu sper că la fel se va decide și în celelalte cazuri. Dar, repet, nu văd niciun motiv de a secretiza lucrurile, n-are nimeni ceva de ascuns, o să vedem.

Reporter: De ce este important?

Bogdan Chirițoiu: Cred că cel mai important, de fapt, este să înceteze fapta. Pentru că, altfel, dacă acest comportament – pe care noi îl considerăm ilegal – va continua pe durata procesului, asta înseamnă ani de zile în care, posibil, aceste acțiuni ilegale vor continua, vor fi consumatori prejudiciați și băncile vor fi expuse unor sancțiuni suplimentare. Și de asta cred că ar fi important să avem o conformare la decizie și se va judeca după aceea fondul, dar să știm, totuși, că lucrurile rele care s-au întâmplat sunt oprite acum.

Reporter: E un caz în premieră pentru justiția românească acest tip de litigiu cu băncile?

Bogdan Chirițoiu: N-aș spune. Legea concurenței aceeași, foarte rar instanțele acceptă suspendarea. Deci regula, obiceiul este ca sancțiunea să fie executorie, ea este pusă în aplicare odată ce am emis-o.

Reporter: Să zicem că săptămâna viitoare sau peste două săptămâni instanța decide să nu fie suspendată, ci să se aplice decizia. În cât timp ar trebui să fie virate amenzile la bugetul statului?

Bogdan Chirițoiu: (Dacă se acceptă suspendarea n.r.), abia când se termină procesul pe fond și recursul la Înalta Curte, deci vorbim de ani și ani de zile, dar dacă respinge suspendarea, băncile ar avea o lună, deci până la sfârșitul anului.

Reporter: Deci am putea să fim foarte bogați, dacă instanțele resping suspendarea aplicării deciziei. Ar putea instanțele să decidă diferit în cazul celor zece bănci?

Bogdan Chirițoiu: Eu mă aștept ca să se decidă în același sens în toate cazurile. Dar, desigur, sunt zece procese separate, zece complete separate. Deci e posibil să fie și decizii diferite.

Traseul deciziei

Decizia Plenului Consiliului Concurenței de amendare a băncilor a fost primită la finalul lunii septembrie, în termenul maxim de patru luni pe care l-au avut responsabilii autorității dispoziție pentru a o redacta.

Unele din cele zece bănci vizate de decizia de sancționare au anunțat public că o resping și o vor contesta.

Plenul Consiliului Concurenței a decis, așa acum a anunțat pe 7 iunie, sancționare a zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro), cea mai mare amendă din istoria instituției, pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Băncile participante la stabilirea ROBOR și-au urmărit cotațiile și, chiar dacă nu au avut o înțelegere de timp cartel, comunicările dintre ele au dus la vicierea indicelui, ceea ce are un impact asupra creditelor în lei, a explicat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, într-o conferință de presă privind decizia Plenului.

Amenzile aplicate celor zece bănci:

Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;

BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;

Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;

Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;

Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;

Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;

CEC Bank SA: 332,98 milioane lei;

UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;

Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

Ce a urmărit investigația

Investigația a fost declanșată la sfârșitul anului 2022 și a parcurs toate procedurile de analiză și control, inclusiv etapa obligatorie de avizare prevăzută în cadrul mecanismului de cooperare cu Comisia Europeană, având în vedere constatarea încălcării TFUE, potrivit oficialilor Consiliului.

Inspecțiile Consiliului Concurenței s-au derulat în cadrul investigației privind posibile înțelegeri între cele 10 bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, la un nivel cât mai ridicat, în cadrul procedurii de „fixing” (stabilirea ratelor de referință pentru ROBOR și ROBID).

Astfel, investigația a vizat activitatea băncilor pe piața monetară interbancară desfășurată în cadrul procedurii de fixing, precum și cea desfășurată în intervalul de 15 minute după efectuarea „fixingului”, respectiv atragerea și plasarea depozitelor interbancare de către băncile participante la stabilirea ratelor de referință ROBOR/ROBID la nivel național.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare ce influențează calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice (inclusiv entități ale statului, precum autorități publice locale), dar și calculul dobânzilor pentru persoanele fizice care au credite acordate anterior anului 2019 și nu au făcut cerere să treacă la IRCC.