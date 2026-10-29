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Nava în drum spre Constanța, atacată miercuri cu trei drone, s-a scufundat în Marea Neagră

Portcontainerul CONTSHIP JET, care se îndrepta spre Constanța și a fost atacat miercuri cu trei drone maritime în largul Bulgariei, s-a scufundat în Marea Neagră. Autoritățile bulgare verifică dacă încărcătura navei a provocat poluarea apei.
Nava în drum spre Constanța, atacată miercuri cu trei drone, s-a scufundat în Marea Neagră
sursa foto: DPA Images/Hepta
Maria Miron
29 oct. 2026, 08:58, Știri externe
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Nava comercială lovită miercuri în Marea Neagră s-a scufundat în noaptea de miercuri spre joi, după ce a rămas mai multe ore în derivă. Scufundarea a fost anunțată joi de Administrația Regională Varna și confirmată de autoritățile maritime bulgare, potrivit BTA.

Portcontainerul grecesc CONTSHIP JET, care naviga sub pavilion liberian, transporta sute de containere, inclusiv mărfuri periculoase, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă scufundarea a provocat poluarea apei.

Cum s-a scufundat nava

Nava a fost lovită miercuri, în jurul prânzului, de trei drone maritime în partea dreaptă. Apa a început să pătrundă în interior, iar portcontainerul s-a înclinat puternic.

După atac, nava a rămas în derivă, deplasându-se spre sud. Înainte de scufundare, mai multe containere cu gaze, lichide inflamabile și alte substanțe periculoase au căzut peste bord. Unele dintre acestea plutesc încă în Marea Neagră, iar autoritățile maritime bulgare au avertizat asupra pericolului pe care îl reprezintă pentru navigație.

Potrivit Maritime.bg, nava s-ar fi scufundat la aproximativ 15,6 kilometri de locul atacului, la est de Varna. Poziția exactă a epavei nu a fost confirmată încă.

Adâncimea apei variază între 200 și 700 de metri în zona în care s-ar afla nava.

Autoritățile verifică riscul de poluare

Ministerul Mediului din Bulgaria a anunțat că joi vor fi prelevate probe de apă din cinci zone ale litoralului: Durankulak, Șabla, Capul Kaliakra, Byala și Sozopol.

Analizele vor fi efectuate în laboratoarele din Varna și Burgas vor urmări depistarea produselor petroliere, a metalelor și a unor substanțe chimice toxice, precum și a altor semne de poluare.

De asemenea, vor fi prelevate probe de apă și din zona în care s-a scufundat portcontainerul.

Primele inspecții, realizate miercuri, nu au identificat semne vizibile de poluare, însă autoritățile de mediu au precizat că unele substanțe nu pot fi detectate prin simpla observare a apei.

Printre mărfurile transportate se aflau baterii litiu-ion, gaze, acizi, lichide inflamabile și corozive, produse chimice de uz casnic și materiale plastice.

Nici proprietarul navei, nici echipajul nu au transmis încă ce cantitate de combustibil se afla în rezervoare în momentul scufundării.

Portcontainerul CONTSHIP JET plecase din portul israelian Haifa, având ca destinație Constanța. La bord se aflau 421 de containere.

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